Takamoto Katsuta “Portugal é um rali de que gosto muito, o ambiente é sempre incrível”

Takamoto Katsuta chega ao Rally de Portugal no segundo lugar do Campeonato do Mundo de Ralis, a apenas dois pontos do líder Elfyn Evans, num momento em que a prova portuguesa pode voltar a pesar nas contas do título.

O piloto japonês, navegado por Aaron Johnston, apresenta-se com confiança moderada numa ronda onde já foi competitivo, mas antevê um desafio particularmente duro devido à posição na estrada e ao desenho do percurso.

Prova portuguesa volta a testar a gestão da estrada

Katsuta reconheceu que o facto de partir em segundo, e não em primeiro, não elimina as dificuldades habituais em pisos de terra como os portugueses. “Portugal é um rali de que gosto muito: o ambiente é sempre incrível, as classificativas assentam-me bastante bem e já tivemos bons resultados ali no passado”, afirmou o piloto da Toyota.

Percurso e meteorologia aumentam incerteza

O japonês sublinhou que o itinerário deste ano poderá tornar a prova ainda mais exigente, com troços de terra “a sério” logo na quinta e na sexta-feira. Segundo explicou, essa configuração pode penalizar quem sai cedo para a estrada, sobretudo se o piso estiver solto ou se a meteorologia alterar rapidamente as condições de aderência.

“Mesmo não sendo o primeiro na estrada desta vez, partir em segundo pode continuar a ser bastante complicado”, disse Katsuta. Dependente também do tempo que se fizer sentir em Portugal, o piloto garantiu que manterá a abordagem habitual: “Vou dar o meu melhor, como sempre, para conseguir um bom resultado.”