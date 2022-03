Takamoto Katsuta: O que era e no que se tornou… | AutoSport

Takamoto Katsuta tem tido uma boa evolução no WRC, e sendo verdade que chegou à competição fruto do programa da Toyota para pilotos nipónicos – o que é lógico e importante – agora já é o seu andamento a mostrar que a aposta resultou. E este Rali da Suécia mostra bem isso…

O piloto japonês do Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta terminou num forte quarto lugar da geral no Rally da Suécia, depois de recuperar de um dia de abertura difícil, para depois produzir um desempenho consistentemente bom durante o resto do evento.

Katsuta perdeu tempo na PE4 quando ficou preso num banco de neve, terminou o dia de sexta-feira em sexto lugar, mas depois deu um claro passo em frente desde a manhã de sábado, com tempos de troços consistentes que não ficaram longe dos dos principais pilotos.

A recompensa para Katsuta e o navegador Aaron Johnston na final foi a quarta classificação geral: Para Takamoto Katsuta: “terminar o rali no quarto lugar é muito bom. No início do fim-de-semana estava a lutar muito, mas no final estava muito confortável no carro e a apreciá-lo muito. Muito obrigado à equipa, porque mudaram muitas coisas durante cada assistência e a sensação no carro foi perfeita no final do fim-de-semana. A partir de sábado, especialmente, senti-me muito confortável no carro. No Power Stage tentei conseguir alguns pontos extra para a equipa e assegurei dois pontos, o que foi bom. Mas o mais importante é que terminámos o rali. Graças a Aaron também: Ele fez um bom trabalho durante o fim-de-semana”, disse.

Na verdade, foi um rali bastante positivo para Taka. Cometeu um erro na sexta-feira, mas que não teve impacto na sua posição à geral. Depois, no sábado, após uma mudança de afinação, ficou muito mais confiante e foi realmente consistente. O piloto deve estar feliz com o que fez, pois está a dar bons passos na direção certa. Não é um sobredotado, mas está a tornar-se num bom piloto do WRC, que lá está não só porque é japonês, mas porque o seu andamento o justifica. Ser japonês ajudou-o a chegar lá, mas isso já ficou para trás há algum tempo…