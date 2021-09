Takamoto Katsuta fora do Rali da Acrópole | AutoSport

Takamoto Katsuta não participa no Rali da Acrópole devido ao facto do seu navegador, Keaton Williams, se ter visto na contingência de regressar a casa devido a uma emergência familiar.

Takamoto Katsuta não está com muita sorte com os navegadores este ano, já que depois do habitual ‘pendura’, Dan Barritt ter ficado ausente da competição, desde o Rally da Estónia, ainda em julho, a recuperar de uma lesão nas costas que sofreu no primeiro dia dessa prova, não é agora possível encontrar um substituto em tempo útil, muito menos a este nível, do WRC. A Toyota Gazoo Racing emitiu um curto comunicado: “Infelizmente, Takamoto Katsuta e Keaton Williams não vão iniciar o Rally de Acrópole depois de Keaton ter tido de regressar a casa devido a uma emergência familiar. Não foi possível trazer outro navegador nesta fase, pelo que foi tomada a decisão de não participar no rali”.