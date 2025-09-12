Supercars Endurance: Equilíbrio absoluto na 2ª sessão de testes
O Circuito Ricardo Tormo recebeu esta tarde a segunda sessão de testes do Supercars Endurance, que este fim de semana conta para o Iberian Supercars e Supercars Endurance, e os resultados confirmaram o que já se antecipava desde a manhã: o equilíbrio está ao mais alto nível.
Entre os GT4, nos quatro primeiros lugares ficaram quatro carros de marcas diferentes – Mercedes-AMG GT4, Toyota GR Supra GT4 EVO2, Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO e BMW M4 GT4 EVO – separados por pouco mais de três décimos de segundo, um retrato perfeito da competitividade que se vive na grelha do Supercars Endurance.
Na GT4 Pro-Bronze, Guillermo Aso e Filip Vava colocaram o Mercedes-AMG GT4 da NM Racing Team no topo da tabela, com Andrius Zemaitis e Karel Staut (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da NokoTech Racing by Speedy) a apenas 0,030s e Bruno Pereira e Gonçalo Araújo (Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO da Araújo Competição) a menos de uma décima e meia da liderança, o que evidencia o equilíbrio de andamentos que se viveu e se espera para o restante fim de semana.
Na GT4 Pro, Francisco Mora e Francisco Abreu foram os mais rápidos com o Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, batendo José Carlos Pires e Tomás Guedes (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Speedy Motorsport) e Roberto Faria e Mathieu Martins (Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport), trio que antecipa uma qualificação muito disputada e aos quais outros contendores se juntarão.
O local Manuel Bertolín brilhou ao volante do BMW M4 GT4 EVO da GT Corse, na GT4 Bronze, com o quarto tempo da geral, batendo Miguel e André Nabais (Toyota GR Supra GT4 EVO2 inscritos pela Gianfranco Motorsport) e Vasco Oliveira e Francisco Carvalho (Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO da Racar Motorsport), prometendo uma forte batalha já na qualificação de amanhã.
Smörg e Javier Macías voltaram a destacar-se na GT4 Am com o BMW M4 GT4 EVO da Promotion Motorsport, deixando Pedro Bastos Rezende e Rúben Vaquinhas (Aston Martin Vantage AMR GT4 da Gianfranco Motorsport) na segunda posição e os estreantes Vicente Dasí e Josep Perera (Mercedes-AMG GT4 da PCR Sport) a completar os três primeiros.
Na Cup, Adam Fawsitt e Pedro Paiva Raposo foram os mais rápidos da divisão aos do Porsche 911 Cup com as cores da Protech Motorsport. Seguiram-se os carros idênticos de Marcus Fothergill e Dave Benett, da Tockwith Motorsports, e de Vitor Costa da Monteiros Competições.
Na GTX, Pompeu Simões e Duarte Camelo, com o Porsche Cayman CS da Speedy Motorsport, lideraram a divisão. A dupla Alba Vázquez e Alfonso Colomina, que foram os mais rápidos da parte da manhã, ficou a 0.537s no McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport. Pere Marques e Gabriel Caçoilo, que se estreia ao volante do Ligier JS2R da Chefo Sport by Petrogold, fecharam os três primeiros da divisão. As diferenças curtas – menos de seis décimos entre os três primeiros e menos de um segundo entre os seis mais rápidos – deixam antever um fim de semana marcado por grande competitividade.
Com estes resultados, fica claro que o público presente no circuito e os que vão acompanhar à distância terão um fim de semana cheio de emoção e disputas em pista, com cada décimo a poder fazer a diferença entre a vitória e o pódio.
No Circuito Ricardo Tormo, o programa de domingo contará com duas corridas decisivas: a primeira arranca às 10h05 e a segunda às 15h05, ambas com 50 minutos de duração, prometendo ação intensa do primeiro ao último segundo.
Toda a emoção poderá ser seguida em direto na DAZN Portugal e na DAZN Espanha, bem como nas redes sociais oficiais da competição (em espanhol). Para os adeptos internacionais, haverá transmissão em inglês no YouTube da Alpha Live, em alemão na Motorsport Television Deutschland e em italiano na Parc Férme TV, levando o espetáculo do Supercars Endurance além-fronteiras.
RESULTADOS DA 2ª SESSÃO DE TESTES DE GT4
POS DIVISÃO PILOTOS CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA
1 GT4 Pro-Bronze G. Aso / F. Vava Mercedes NM Racing Team 1:40.759
2 GT4 Pro-Bronze A. Zemaitis / K. Staut Toyota NokoTech Racing by Speedy 1:40.789 +0.030
3 GT4 Pro-Bronze B. Pereira / G. Araújo Aston Martin Araújo Competição 1:40.860 +0.101
4 GT4 Bronze M. Bertolín BMW GT Corse 1:41.124 +0.365
5 GT4 Pro F. Mora / F. Abreu Toyota Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal 1:41.139 +0.380
6 GT4 Pro-Bronze N. Afonso / A. Areia Toyota Gianfranco Motorsport 1:41.403 +0.644
7 GT4 Pro J.C. Pires / T. Guedes Toyota Speedy Motorsport 1:41.522 +0.763
8 GT4 Pro M. Martins / R. Faria Aston Martin Racar Motorsport 1:41.619 +0.860
9 GT4 Pro-Bronze J. Cautela / L. Monteiro McLaren SMC Motorsport 1:41.880 +1.121
10 GT4 Pro C. Machado / A. Ferrer Toyota Speedy Motorsport 1:41.896 +1.137
11 GT4 Pro-Bronze M. Cristóvão / P. Cunha Porsche Veloso Motorsport 1:42.134 +1.375
12 GT4 Pro M. Huber / T. Granzella Mercedes NM Racing Team 1:42.229 +1.470
13 GT4 Bronze M. Nabais / A. Nabais Toyota Gianfranco Motorsport 1:42.305 +1.546
14 GT4 Pro-Bronze B. Pires / M. Kastelic Mercedes Lema Racing 1:42.436 +1.677
15 GT4 Bronze V. Oliveira / F. Carvalho Aston Martin Racar Motorsport 1:42.472 +1.713
16 GT4 Pro J. de los Milagros / N. Martí BMW Promotion Motorsport 1:42.491 +1.732
17 GT4 Pro H.V. Oliveira / L. Savu Aston Martin Racar Motorsport 1:42.547 +1.788
18 GT4 Bronze A. Prieto / R. Costa Mercedes NM Racing Team 1:42.650 +1.891
19 GT4 Pro-Bronze S. Azevedo / O. Batina Toyota Batina Racing 1:42.659 +1.900
20 GT4 Pro L. Tavares / J.A. Branco Porsche Speedy Motorsport 1:42.733 +1.974
21 GT4 Bronze Á. Lobera / G. de Andrés McLaren SMC Motorsport 1:42.862 +2.103
22 GT4 Bronze K. Potež Mercedes Lema Racing 1:43.901 +3.142
23 GT4 Am J.M. Smörg / J. Macías BMW Promotion Motorsport 1:44.117 +3.358
24 GT4 Bronze P. Macedo / L. Calheiros Porsche Veloso Motorsport 1:44.326 +3.567
25 GT4 Am P.B. Rezende / R. Vaquinhas Aston Martin Gianfranco Motorsport 1:44.349 +3.590
26 GT4 Pro J. Engström / L. Leveau Mercedes CV Performance x JP Motorsport 1:44.390 +3.631
27 GT4 Am V. Dasí / J. Perera Mercedes PCR Sport 1:44.575 +3.816
28 GT4 Bronze B. Hormigos / H. Hernández BMW Autoworks Motorsport s/tempo
RESULTADOS DA 2ª SESSÃO DE TESTES DE GTC
POS DIVISÃO PILOTOS CARRO EQUIPA TEMPO DIFERENÇA
1 CUP R. Miritta Porsche Monteiros Competições 1:42.079
2 GTX P. Simões / D. Camelo Porsche Speedy Motorsport 1:43.443 +1.364
3 CUP A. Fawsitt / P. Paiva Raposo Porsche Pedro Paiva Raposo 1:43.756 +1.677
4 GTX A. Vázquez / A. Colomina McLaren SMC Motorsport 1:44.293 +2.214
5 CUP M. Fothergill / D. Benett Porsche Marcus Fothergill 1:44.398 +2.319
6 GTX P. Marques / G. Caçoilo Ligier Petrogold 1:44.664 +2.585
7 GTX Á. Santos / A. Iribas Ligier Petrogold 1:44.737 +2.658
8 GTX A. Almeida / T. Roche Ginetta António Almeida 1:45.420 +3.341
9 GTX S. Kirton / J. Elsworth Ginetta Steve Kirton 1:45.492 +3.413
10 GTX G. Mitchell / L. Staccini Ginetta Gracie Mitchell 1:45.662 +3.583
11 GTX A. Wendt McLaren SMC Motorsport 1:46.030 +3.951
12 GTX Á. Fontes / M. Gaspar Porsche Lema Racing 1:48.483 +6.404
13 CUP V. Costa Porsche Monteiros Competições 1:52.014 +9.935
14 GTX O. Muytjens / B. Pineau Porsche HY Racing 1:53.576 +11.497
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI