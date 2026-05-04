Super favorita Toyota no Rali de Portugal: todos os trunfos numa só ‘garagem’

Equipa japonesa venceu as cinco primeiras provas de 2026, soma seis triunfos consecutivos em Portugal e enfrenta agora o regresso decisivo aos pisos de terra

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team apresenta-se no Rali de Portugal com um registo imaculado na temporada de 2026, depois de vencer as cinco primeiras provas do ano e de reforçar a liderança no campeonato de construtores para 98 pontos.

A formação japonesa chega ainda embalada pelo domínio absoluto no Rali Islas Canarias, onde assinou um inédito 1-2-3-4 em asfalto, e procura agora prolongar a série num terreno em que também tem sido referência: venceu as últimas seis edições da prova portuguesa, desde 2019.

A ronda lusa, agendada entre 7 e 10 de maio, marca o regresso do Mundial aos troços de terra e coloca à prova a capacidade de adaptação da equipa num cenário distinto do encontrado na Gran Canaria.

A prova, com base em Matosinhos e troços no Centro e Norte do país, combina pisos inicialmente macios e arenosos com zonas mais duras, cavadas e técnicas nas segundas passagens, perante uma moldura humana tradicionalmente expressiva.

Evans lidera, Ogier volta a ser trunfo

Elfyn Evans chega a Portugal na liderança do campeonato de pilotos, com apenas dois pontos de vantagem sobre o colega de equipa Takamoto Katsuta. Sami Pajari é terceiro, a 29 pontos da frente, após somar quatro pódios consecutivos, enquanto Oliver Solberg surge em quarto, a apenas mais quatro pontos, reforçando a profundidade competitiva do construtor japonês neste arranque de época.

Sébastien Ogier, sexto classificado no campeonato, regressa também com peso acrescido numa prova onde detém o recorde de vitórias no WRC, com sete triunfos, incluindo os dois últimos. O francês venceu ainda recentemente nas Canárias e volta a surgir como uma das principais armas da Toyota para uma prova onde a experiência costuma ser decisiva.

Desafio português exige gestão e resistência

A Toyota terá quatro pilotos a abrir a estrada nas jornadas de quinta e sexta-feira, um fator que poderá penalizar a performance devido ao efeito de limpeza do piso. Juha Kankkunen, vice-diretor da equipa, reconheceu essa dificuldade e sublinhou que, embora Evans esteja mais habituado a esse papel, para Katsuta, Pajari e Solberg o desafio será novo e exigirá adaptação imediata.

“Portugal é sempre um rali pelo qual ansiamos. As pessoas ali são muito apaixonadas pelos ralis e pela história do desporto”, afirmou Kankkunen, lembrando, contudo, que os troços “podem tornar-se bastante duros e exigentes para os carros e para os pneus”. O responsável finlandês destacou ainda a posição de estrada de Ogier, mais favorável, e recordou que o francês “tem sido mais bem-sucedido neste rali do que qualquer outro”.

Forte presença também no WRC2

A Toyota terá ainda expressão significativa no WRC2, com 11 GR Yaris Rally2 inscritos entre 45 carros da categoria. Entre os nomes em destaque estão Roope Korhonen, Gus Greensmith, Teemu Suninen, Alejandro Cachón e os portugueses Rúben Rodrigues e Pedro Almeida, que competem em casa.