Super-especial no Estádio Gran Canaria abre edição de ouro do Rali das Canárias

Prova do WRC leva ação para recinto de 30 mil lugares e concentra espetáculo urbano num único palco

O Rally Islas Canarias vai assinalar a 50ª edição com um arranque inédito em Espanha: a super-especial de abertura muda-se para o Estádio Gran Canaria, em Las Palmas, transformando um recinto habitualmente associado ao futebol num palco de rali à escala mundial. Com capacidade para mais de 30 mil espectadores, o objetivo é reforçar o conforto, a segurança e a visibilidade, oferecendo ao público uma visão clara de toda a ação a partir das bancadas.

Depois de, em 2025, terem “levado o rali para dentro de portas” na Gran Canaria Arena, os organizadores decidiram “subir a fasquia” com um traçado integralmente desenhado no interior do estádio, com configurações lado-a-lado para aumentar a intensidade e facilitar o acompanhamento de cada duelo. A especial “Las Palmas de Gran Canaria” será disputada duas vezes: abre o rali na quinta-feira como único troço cronometrado do dia e volta a entrar em cena na noite de sexta-feira, encerrando a segunda etapa.

Em redor do Estádio Gran Canaria, estão previstas zonas de Fan Zone, animação, atuações ao vivo e outras iniciativas, transformando as duas passagens da super-especial em verdadeiros “serões de espetáculo” inseridos no centro nevrálgico do rali. A mudança implica a retirada do troço inicialmente previsto no Circuito Islas Canarias e do anterior estágio urbano de sábado em Las Palmas, com a organização a apostar num único grande momento urbano para celebrar a “edição dourada” da prova.

Os adeptos que já tinham adquirido bilhetes para o troço de circuito veem agora os seus ingressos automaticamente válidos para ambas as passagens no estádio, mantendo condições e preços, sendo ainda libertado um número limitado de lugares adicionais nas mesmas bases. O Rally Islas Canarias decorre de 23 a 26 de abril, como quinta prova do Campeonato do Mundo de Ralis de 2026, com um total de 18 classificativas em asfalto e mais de 320 quilómetros competitivos desenhados pela ilha de Gran Canaria.