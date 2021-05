Super Especial do Porto é às 19h03: Sem público, mas com TV em direto… | AutoSport

A nova super especial do Porto, que se realiza na zona da Foz, é uma novidade absoluta no Rali de Portugal, que pode seguir na RTP 2 a partir da 19h00, pois não irá ter público: “Na Foz, não haverá público. Aquilo está fechado, foi blindado. Não há público, porque o Rui Moreira [presidente da Câmara do Porto] não quis, e bem, mandar vir bancadas para 5.000 pessoas, quando só podiam estar 1.500”, disse Carlos Barbosa, explicando a razão pela qual a CMP decidiu não ter espectadores. O presidente do ACP disse concordar com a opção de Rui Moreira, porque, “não fazia sentido o investimento”.