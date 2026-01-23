Super Especial do Mónaco, em parte do circuito da F1, de regresso ao Rali de Monte Carlo

Após quase duas décadas de ausência (a última vez foi em 2008), o Principado do Mónaco volta a receber uma super especial do Rali de Monte Carlo em parte do percurso da Fórmula 1. Para os adeptos que não se podem deslocar às montanhas à volta de Gap, nos Alpes Marítimos, será uma boa oportunidade para ver os carros do WRC de perto no coração da cidade.

O troço utiliza a parte inferior do mítico circuito de Fórmula 1, centrando-se na zona do Port Hercule. O traçado urbano tem uma extensão total de 2,69 km, consistindo em duas voltas.

O percurso foi desenhado para maximizar o entretenimento, incluindo várias chicanes e uma secção dedicada a “donuts” para os pilotos exibirem a sua perícia.

Realiza-se no final da tarde de sábado, 24 de janeiro, com o primeiro carro a partir às 17:35 (hora portuguesa).

A prova será disputada à noite, proporcionando um cenário visual único com a iluminação do porto e das ruas do Mónaco. Esta Super Especial antecede o último dia do rali (domingo), que culminará na lendária Power Stage do Col de Turini.

Segundo Romain Pugliese, Diretor de Rali de Monte Carlo: “ter uma parte do rali no circuito de Fórmula 1 do Grande Prémio do Mónaco vai ser fantástico. Foi um trabalho árduo, um grande trabalho de equipa, e esperamos proporcionar um grande espetáculo. Acho que teremos muito mais pessoas do que no passado. Vamos ver. Criámos a “fan zone”, criámos algumas atividades em redor e é uma excelente oportunidade para as pessoas locais verem finalmente os carros no Mónaco a serem conduzidos nas ruas e não apenas no porto a mudar pneus ou no pódio.

E até alguns ‘donuts’ por uma vez, legais. Por isso, não terão de ser feitos duas vezes. Vai ser ótimo”, disse Pugliese, que antevê uma Power Stage no Col de Turini como ‘antigamente’: “faz parte da história do rali e este ano, com as condições difíceis previstas, acho que será um final de rali muito bonito”.