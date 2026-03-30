Subaru prepara novo carro de ralis no Japão e reacende especulação sobre eventual regresso ao WRC

A Subaru anunciou o desenvolvimento de um novo carro de ralis com tração integral e motor turbo, destinado ao Campeonato do Japão, numa decisão que voltou a alimentar a especulação em torno de um eventual regresso oficial da marca ao Campeonato do Mundo de Ralis. O modelo, baseado no BRZ, deverá estrear-se em competição durante a primeira metade da temporada japonesa de 2026, segundo informações avançadas por meios internacionais especializados.

Para já, não existe qualquer confirmação de um programa oficial no WRC, mas o novo projeto surge num momento em que os regulamentos previstos para 2027 continuam a ser debatidos no meio, incluindo a hipótese de soluções mais acessíveis assentes numa base Rally2. Nesse contexto, o anúncio da Subaru foi suficiente para reacender uma narrativa que continua a mobilizar os adeptos da modalidade. Como sempre, é muito mais ‘wishful thinking’ dos adeptos, do que algo palpável, mas nunca se sabe…

Novo projeto marca reforço da presença competitiva

De acordo com a informação tornada pública, o novo carro de ralis será uma versão específica do Subaru BRZ, adaptada à competição com tração às quatro rodas e motorização boxer sobrealimentada. As imagens já divulgadas mostram uma carroçaria alargada, com cavas de roda mais pronunciadas e configuração visual claramente orientada para os troços.

A estreia competitiva está apontada para o campeonato japonês, onde o carro deverá ser pilotado por Toshihiro Arai, nome bem conhecido do universo Subaru. O construtor adiantou que mais detalhes técnicos serão revelados posteriormente, mantendo ainda em aberto informação essencial sobre a configuração final do projeto.

Herança da Subaru continua a pesar no imaginário do WRC

A reação em torno deste anúncio explica-se, em larga medida, pelo peso histórico da Subaru na disciplina. A marca conquistou três títulos consecutivos de construtores no WRC entre 1995 e 1997, além de campeonatos de pilotos com Colin McRae, Richard Burns e Petter Solberg, consolidando uma das eras mais marcantes da modalidade.

Desde a saída oficial do Mundial, no final de 2008, a Subaru manteve atividade em competições nacionais, com particular expressão no Japão e nos Estados Unidos. Ainda assim, a ausência da marca da elite dos ralis continua a alimentar expectativas recorrentes de um regresso ao palco principal.

Regresso ao Mundial continua por confirmar

Apesar do entusiasmo gerado pelo anúncio, o novo programa não equivale, nesta fase, a uma candidatura formal ao WRC. O projeto conhecido está orientado para o campeonato japonês e não foi acompanhado por qualquer indicação oficial de expansão internacional ou de desenvolvimento com vista ao regulamento mundial de 2027.

Ainda assim, o momento escolhido, a linguagem usada no lançamento e o perfil técnico do carro reforçam a perceção de que a Subaru procura reposicionar-se no universo dos ralis. Para já, o regresso ao Mundial permanece no domínio da possibilidade; o regresso à conversa, esse, já aconteceu.