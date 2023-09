Subaru pode regressar ao WRC | AutoSport

A mítica marca Subaru pode regressar ao Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, revelou o Presidente da entidade federativa, Mohammed ben Sulayem.

Presente no Rali da Grécia, Mohammed ben Sulayeam afirmou que o regresso da Subaru, que desistiu do mundial de ralis em 2008, pode acontecer com o apoio da Toyota, após ter tido uma reunião com Akio Toyoda, presidente do construtor nipónico.

“Não é segredo que tive uma boa reunião com o Sr. Akio Toyoda e perguntei-lhe o que podemos fazer [para atrair mais construtores] e ouvi alguém que é apaixonado. E ele mencionou a Subaru”, disse o Presidente da FIA. “Têm uma percentagem da Subaru e vão apoiar uma iniciativa da Subaru. Sinto que alguém como ele, quando fala, fala com confiança”.

Passando por uma fase em que o WRC tem tido dificuldade em atrair novas marcas, a notícia de Mohammed ben Sulayeam é um sinal positivo.

O facto da Subaru não ter uma unidade motriz que possa ser homologada pela FIA para competir no WRC, não parece ser um obstáculo intransponível, uma vez que Mohammed ben Sulayeam explicou que há sinais que indicam que a Toyota pode partilhar a tecnologia com a Subaru. O presidente da FIA sublinhou que não se trata de partilhar todo o carro Rally1, mas sim, “com o motor que eles têm”, concluiu.