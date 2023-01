Sports&You no WRC2 com Alejandro Cachón | AutoSport

Não é novidade, já sucedeu anteriormente, inclusivamente no Rali de Monte Carlo, mas a Sports&You está de regresso ao WRC desta feita com Alejandro Cachón, que se vai estrear no Rali de Monte Carlo. O piloto espanhol de 23 anos, que começou nos ralis em 2017 com um DS3 R1, foi segundo na Peugeot Rally Cup Ibérica em 2020, venceu essa competição em 2021, ainda e sempre com o Peugeot 208 Rally4, e no ano passado ‘usou’ o prémio da vitória correndo no Super Campeonato de Espanha de Ralis, onde foi terceiro, vencendo duas vezes. Agora, depois de duas provas do WRC, na Bélgica e o ‘seu’ Rali de Espanha/Catalunha, agora é a vez da estreia num dos ralis mais difíceis do mundo, o Monte Carlo. E vai fazê-lo com a Sports&You.

O carro terá as cores oficiais da Citroën Racing, o espanhol já fez o seu primeiro teste de pré-evento com a equipa de fábrica ‘duplo chevrón’ este último sábado antes do mítico evento monegasco onde terá lugar a primeira das sete participações definidas para este ano no WRC2, Rallye Monte-Carlo (19-22 de janeiro), Rali da Croácia (20-23 de abril), Rali de Portugal (11-14 de maio), Rali Itália Sardegna (1-4 de junho), Rali da Estónia (20-23 de julho), Rali da Acrópole (7-10 de setembro) e Rali da Europa Central (26-29 de outubro).