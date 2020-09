Sports & You com o Opel Corsa Rally4 em 2021

A Sports & You é o distribuidor oficial da Opel Motorsport para Portugal e Espanha, e nesse contexto José Pedro Fontes confirmou ao AutoSport o que já se esperava: “vamos estar envolvidos na montagem dos carros, exatamente da mesma forma que acontece com os Peugeot 208 Rally4” começou por dizer ao AutoSport, José Pedro Fontes.

Como se pode calcular, depois da Peugeot ter feito ‘nascer’ o bonito e competitivo 208 Rally4, o Opel Corsa Rally4, cuja marca há muito pertence ao Grupo PSA, beneficia do trabalho já feito anteriormente: “o carro é exatamente igual, só muda a carroçaria, o pára-choques da frente é diferente. É o mesmo carro, e nós contamos a partir de janeiro começar a montá-lo” disse José Pedro Fontes.

A Sports & you terá em 2021 o carro disponível para venda, mas não só, pois a também terá para comercialização o Opel Corsa-E, o carro elétrico de ralis com que a Opel está a montar um troféu europeu.