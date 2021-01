Sports & You chega ao topo do WRC nos R5

A Sports & You vai apoiar o projeto de Eric Camilli no WRC 2, com o arranque a dar-se já no Rali de Monte Carlo, curiosamente com o piloto que venceu este mesmo rali há um ano. Pela primeira vez, uma estrutura portuguesa vai gerir no terreno a participação de um piloto estrangeiro de nomeada, naquela que é a 1ª divisão dos R5 a nível mundial, o WRC 2. É inédito e uma grande honra para Portugal.

Já lá vai o tempo que bons pilotos portugueses se tinham de ‘pendurar’ em estruturas estrangeiras para dar corpo aos seus projetos no Mundial ou Europeu de Ralis, quer falemos de Rui Madeira com a Ralliart Alemanha, Procar e Grifone, Armindo Araújo nos seus tempos do Mundial de Produção, e mais tarde Motorsport Italia com a Mini.

Nos últimos anos boas estruturas portuguesas andaram pelo Europeu de Ralis, ARC Sport com Bruno Magalhães e Aloísio Monteiro, e mais recentemente a The Racing Factory também já se lançou.

A Peugeot Portugal correu a nível internacional mas com pilotos portugueses, o mesmo sucedendo com a Sports & You, nos tempos de Bernardo Sousa e do Punto S2000, há 12 anos.

E é precisamente a Sports & You, que nos últimos anos corre como equipa oficial em Espanha, com Pepe Lopez, em 2020, apoiou Efren Llarena no Europeu de Ralis, sempre como ‘braço’ da Citroën Racing e agora é a vez de chegar ao topo, o WRC. Uma grande honra para a equipa, que se torna na primeira, portuguesa, a ter um projeto ‘mundial’ com um piloto estrangeiro, com a escolha da estrutura portuguesa a ser diretamente feita pela Citroën Racing. José Pedro Fontes explica o processo: “Basicamente é uma sequência do que temos vindo a fazer com o projeto que fizemos no europeu que era apoiado pela Citroën Racing com o Efren Llarena. Agora a responsabilidade é maior, passamos a estar na primeira liga dos R5, WRC 2 com o piloto que ganhou Monte Carlo do ano passado, é a realização de um sonho para toda a estrutura Sports & You fazer o Rali de Monte Carlo neste contexto e agora vamos tentar não defraudar a confiança que depositaram em nós. Foi a Citroën Racing que escolheu a Sports & You para fazer este projeto no WRC 2. Neste momento está prevista a participação em três ralis do WRC 2, Monte Carlo, Portugal e Catalunha, veremos se fazemos mais provas. Para nós é um motivo de muito orgulho, termos a confiança da Citroën Racing para gerir este projeto do Eric Camilli que é um piloto mundial. Estamos muito satisfeitos pelo facto da Citroën nos dar este voto de confiança”, disse José Pedro Fontes, cuja estrutura que lidera tem neste momento projetos em Portugal, Espanha, Indonésia e ainda programas nos circuitos.