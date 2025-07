Spark the Future ‘discute’ mobilidade sustentável… e futuro dos ralis

Fórum decorre durante o Rally da Finlândia e apresenta programa repleto de inovação, inclusão e compromisso ambiental.

Porque é urgente a Sustentabilidade nos Ralis?

A necessidade de sustentabilidade nos ralis ainda não está totalmente enraizada na mente de muitos, mas é mais crucial do que nunca. Tradicionalmente, os ralis são vistos como desportos de alta intensidade, com veículos potentes e um consumo considerável de recursos. No entanto, ignorar a sustentabilidade hoje, é ignorar o futuro do próprio desporto.

Em primeiro lugar, a reputação e a relevância dos ralis dependem disso. Num mundo cada vez mais consciente das alterações climáticas e do impacto ambiental, um desporto que não se adapte, corre o risco de ser visto como desatualizado ou irresponsável. Isso pode levar à perda de adeptos, patrocinadores e até mesmo de permissão para realizar eventos, especialmente em áreas naturais.

Além disso, a sustentabilidade impulsiona a inovação tecnológica. O desenvolvimento de combustíveis mais ecológicos (como os sintéticos), a melhoria da eficiência energética dos motores e a gestão mais inteligente dos resíduos são desafios que, uma vez superados, beneficiam não só o desporto, mas também a indústria automóvel como um todo. É uma oportunidade de os ralis percorrerem o caminho na tecnologia verde, em vez de ficarem para trás.

Por fim, e talvez o mais importante, é uma responsabilidade para com o planeta e as comunidades. Os ralis ocorrem muitas vezes em ambientes naturais deslumbrantes. Proteger esses locais do ruído excessivo, da poluição e do impacto ambiental é fundamental para garantir que futuras gerações possam desfrutar tanto do desporto quanto da natureza. Portanto, adotar práticas sustentáveis não é apenas uma escolha, mas uma obrigação para a continuidade e a legitimidade dos ralis no futuro.

Neste contexto, para a semana, no dia 31 de julho de 2025, Jyväskylä acolhe o Spark the Future – Fórum de Mobilidade Sustentável, em pleno Rali da Finlândia. O programa já foi oficialmente confirmado e está repleto de conteúdos relevantes, oradores de renome internacional e uma mensagem clara: o futuro da mobilidade será sustentável, inclusivo e movido pela inovação.

Um encontro de alto nível entre desporto, tecnologia e ambiente

Este fórum de um dia reúne vozes influentes das áreas da energia, desporto, comunicação, indústria automóvel e mobilidade, com o objetivo de explorar como o desporto motorizado pode ser parte ativa na transição ecológica.

O programa arranca com uma intervenção da FIA, seguida de Matias Henkola, CEO da Secto Automotive, que desafia a audiência com uma pergunta provocadora: “Podemos salvar o carro tornando-o sustentável?”

Oradores de peso e temas urgentes

Entre os principais destaques do dia estão:

Petteri Kilpinen (Comité Olímpico Finlandês) com uma reflexão sobre o papel do desporto nos valores ESG;

Uma mesa-redonda sobre novas formas de energia com Asahi Kasei, Caetano Bus e Cefmof;

Yuichiro Haruna (Toyota Gazoo Racing WRT) a mostrar como a competição pode ser sustentável;

Uma prévia dos regulamentos do WRC para 2027, apresentada por Xavier Mestelan (FIA) e Pernilla Solberg (Comissão WRC).

Da comunicação responsável à ação concreta nos ralis

A sustentabilidade na comunicação é abordada pela professora Vilma Luoma-aho, que fala sobre como evitar o greenwashing e criar confiança com dados reais.

A parte da tarde é dedicada à agenda Beyond Rally, centrada em três pilares: Sustentabilidade, Inovação e Inclusão. Representantes do WRC Promoter, FIA, AKK Sports e do Safari Rally Kenya partilham casos de sucesso e estratégias globais.

Empresas como Kempower, Scania e Enovation apresentam soluções práticas para descarbonizar os ralis. Já Burcu Cetinkaya, presidente da Comissão de Mulheres no Desporto Motorizado da FIA, fala sobre o programa Girls on Track e o desenvolvimento de talento feminino no WRC.

Encerramento com Richard Hammond

O fórum termina com a participação especial de Richard Hammond, conhecido por programas como Top Gear e The Grand Tour. Numa conversa franca e inspiradora, Hammond partilhará experiências e apelará à mudança de mentalidade no setor automóvel.