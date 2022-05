Sondagem: Quem vai vencer o Rali de Portugal? | AutoSport

Está prestes a chegar um dos maiores eventos do ano. Faltam poucos dias para o Rally de Portugal e o entusiasmo é cada vez maior. O cartaz é de luxo e os melhores pilotos de ralis nacionais e internacionais estarão presentes numa das provas mais aclamadas pela qualidade dos traçados e pela organização.

O desafio desta sondagem era simples: Quem acha que vai vencer o rali? Perguntámos aos nossos leitores, e a resposta é clara: quase 50% dos nossos leitores acham que o próximo vencer do Rali de Portugal fala francês.

Atribuem a ‘liderança’ a Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (25.8%) face aos 24.7% de Sébastien Ogier/Benjamin Veillas. É uma sondagem à ‘boca das urnas’ clara, mas a resposta só a temos no domingo.

Os líder do campeonato Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, foram os terceiros mais votados com 19.8%, e a dupla da Hyundai a quem são atribuídas as maiores probabilidades são

Ott Tänak/Martin Järveoja (13.4%). Os vencedores do ano passado, Elfyn Evans/Scott Martin, só têm 6.5% das ‘preferências’, mesmo tendo uma excelente posição na estrada, enquanto Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (5.7%) têm ainda menos.

Pelos vistos, poucos confiam em Dani Sordo/Candido Carrera (2.4%) e ainda menos em Craig Breen/Paul Nagle (1.6%), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (0.4%) e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (0.4%), estes dois últimos, votos de um conjunto de pessoas, ‘muito otimistas’.

VOX POP

mindgamesracing

Rovanpera! Mesmo que não chova na sexta feira

Não me chateies

Por muito que gostasse que o Loeb ganhasse, quem vai ganhar é o Rovanpera.