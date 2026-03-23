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SONDAGEM o Futuro do WRC: o que pensam os adeptos do que diz Thierry Neuville
Por José Luis Abreu a 23 Março 2026 11:52
As novas regras para o Mundial de Ralis (WRC) em 2027 estão a gerar debate. Thierry Neuville expressou ceticismo quanto ao futuro do WRC, questionando se as mudanças propostas, que visam reduzir custos e aproximar os carros de topo dos Rally2, realmente atrairão novos construtores e manterão o espetáculo.
Com a Hyundai a ponderar o seu futuro no campeonato e a Toyota já comprometida com os WRC27, o futuro do WRC está em aberto.
Queremos saber a tua opinião: Que rumo deve o WRC seguir para garantir um futuro emocionante e competitivo?
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