SONDAGEM o Futuro do WRC: o que pensam os adeptos do que diz Thierry Neuville

As novas regras para o Mundial de Ralis (WRC) em 2027 estão a gerar debate. Thierry Neuville expressou ceticismo quanto ao futuro do WRC, questionando se as mudanças propostas, que visam reduzir custos e aproximar os carros de topo dos Rally2, realmente atrairão novos construtores e manterão o espetáculo.

Com a Hyundai a ponderar o seu futuro no campeonato e a Toyota já comprometida com os WRC27, o futuro do WRC está em aberto.

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