Sondagem: Faz sentido o ‘topo’ do WRC serem os R5? 53,1% prefere os R5…

A Sondagem desta semana foi dedicada aos ralis e visou perceber a opinião dos adeptos relativamente a um tema em que se confirmou haver grande divisão, sendo que, com alguma surpresa, percebemos que a maioria dos adeptos votantes prefere “os Rally2 (R5) se puderem existir 7/8 marcas 10/12 pilotos a lutar por títulos.

53.1% dos votantes preferem esta solução, mas 44.7% entende que seria melhor manter os atuais WRC, mesmo com poucas equipas/pilotos.

Em princípio, a FIA conseguiu convencer as três equipas existentes a manterem-se no WRC a partir de 2022, quando entram ao ‘serviço’ os novos híbridos, falando-se mesmo no interesse de mais dois construtores, lá mais para a frente. Para já, mantêm-se os Rally1, ou World Rally Car, até aqui, a FIA tem lutado para que os custos baixem, por isso resta aguardar para ver o que acontece.

RESULTADOS

Prefiro os atuais WRC, mesmo com poucas equipas/pilotos 44,7%

Preferia os Rally2 (R5) se pudessem existir 7/8 marcas 10/12 pilotos a lutar por títulos 53,1%

Outro sistema (responder nos comentários em www.autosport.pt) 2,2%