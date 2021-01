Sondagem da Semana: Quem vencerá o mundial de WRC?

Está prestes a arrancar o mundial de ralis. Uma nova época, com os suspeitos do costume a tentarem roubar o título a Sebastien Ogier. Quem levará a melhor este ano? Que piloto acha que irá estar acima dos outros no final desta época que se avizinha complicada, com a pandemia à espreita e a poder obrigar alterações de última hora. Vote no seu favorito e use a caixa de comentários para justificar a sua escolha.

A carregar…