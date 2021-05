Sondagem da Semana: Qual o piloto que se vai destacar no Rali de Portugal? | AutoSport

Um dos fins de semana mais aguardados do ano está a chegar. O rali de Portugal, uma das provas mais duras do mundial de ralis, vai colocar à prova homens e máquinas. A pergunta para esta semana é simples: quem se vai destacar na prova portuguesa? Qual será o piloto, que independentemente da sua classificação final irá dar que falar no final da prova? Deixamos algumas opções mas a caixa de comentários pode e deve ser usada.

