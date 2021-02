Sondagem da Semana – Qual o futuro para os ralis?

O WRC irá entrar numa nova era. Os novos Rally1, que nascem em 2022 serão o topo da nova pirâmide dos ralis. Sofrerão um grande número de alterações, tecnologia híbrida, estética agressiva e custos reduzidos. Será um novo ciclo de cinco anos e a primeira vez que os ralis serão disputados com híbridos.

Esta é uma alteração profunda do panorama dos ralis, que indica uma mudança de rumo que merece reflexão. Como deverá ser o futuro dos ralis? Serão os híbridos a aposta certa para o futuro, acompanhando assim a maioria dos desportos motorizados de topo, cada vez mais virados para a eletrificação? Devem os ralis apostar em carros 100% elétricos num futuro a médio prazo, para se tronar ainda mais sustentável e mais relevante para a indústria automóvel? Deve o hidrogénio ser aposta dos responsáveis dos ralis para o futuro? Ou esta mudança não faz sentido nos ralis e os motores de combustão interna devem ser mantidos, a bem do espetáculo? Qual deve ser o caminho que os ralis vão trilhar no futuro, que garantirá o interesse das marcas e dos espetadores? Deixe o seu voto e o seu comentário.

