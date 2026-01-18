Škoda Motorsport celebra 125 anos de sucessos no Motorsport

A Škoda Motorsport assinalou os seus 125 anos de história no desporto motorizado, que vão desde corridas de motociclos de longa distância até aos títulos no Mundial de Ralis da FIA (WRC2). As comemorações iniciam-se com pacotes especiais para todos os Škoda Fabia RS Rally2 entregues a clientes a partir de Janeiro de 2026.

Origens e evolução histórica

A Škoda iniciou-se no motorsport em 1901, com a mítica corrida Paris-Berlim em motociclos, lançando as bases da atual organização. Ao longo de 125 anos, a marca checa conquistou vitórias em ralis e circuitos, destacando-se o título europeu de carros de turismo em 1981 com o Škoda 130 RS.

​

Desde 2009, o Škoda Fabia domina os palcos internacionais. O modelo S2000 (até 2014) venceu 50 títulos internacionais, três Campeonatos da Europa de Ralis (ERC) e três Intercontinental Rally Challenge (IRC). O sucessor R5/Rally2, evoluído para Rally2 evo e RS Rally2, acumula perto de 2000 vitórias em 68 países.

Sucessos recentes e títulos

Em 2025, equipas clientes da Škoda brilharam: Toksport WRT sagrou-se campeã de equipas WRC2, com Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov nos WRC2 Challenger, e Miguel Granados e Marc Mart na WRC Masters Cup. Mikoaj Marczyk e Szymon Gospodarczyk venceram o ERC, enquanto Nasser Al-Attiyah (Médio Oriente), Hiroki Arai (Ásia-Pacífico) e outros conquistaram 20 campeonatos nacionais.

​Pilotos de fábrica como Jan Kopecký, Esapekka Lappi, Pontus Tidemand e Kalle Rovanperä trouxeram títulos WRC2 e de fabricantes entre 2015 e 2019.

​

Comemorações e novidades para clientes

Todos os Fabia RS Rally2 entregues incluem pacote “125 Anos”: janela traseira em policarbonato, coberturas de longarina, saco extra de luzes, seis jantes de magnésio OZ, fiação leve, painel central actualizado, ecrã de boas-vindas, decalques especiais, logótipo Dark Chrome, placa interior e capa de carro. Compradores recebem ainda merchandising exclusivo.

​Ao longo de 2026, a Škoda exibirá decorações especiais, como no Rali Monte-Carlo, e carros históricos em eventos. A marca apoia equipas no ERC com programa de bónus e camião de peças sobressalentes no WRC e ERC.