Skoda Fabia RS Rally2: testes na Grécia visam perceber os limites do carro | AutoSport

O novo Skoda Fabia RS Rally2 passou recentemente por um extenso teste em pisos de terra, na Grécia, em pisos que expõem toda e qualquer fraqueza de um carro de ralis em desenvolvimento.

Os quatro dias de testes foram feitos com Kris Meeke e o recente campeão do WRC2, Emil Lindholm ao volante do novo carro de Rally2 da Skoda Motorsport. Para o engenheiro Chefe Eric Mommey: “Com estes testes quisemos certificamo-nos de que o Skoda Fabia RS Rally2 sobrevive mesmo às condições mais difíceis”.

Desde que o Skoda Fabia RS Rally2 foi homologado, os técnicos da Skoda Motorsport concentram-se em adaptar ainda mais o carro às necessidades das equipas de clientes de todo o mundo. Algumas delas têm de enfrentar ralis de terra extremamente duros nos seus campeonatos e o objectivo do mais recente teste de quatro dias com o Fabia era precisamente perceber os limites do carro.

Desde 2015, a Skoda Motorsport vendeu mais de 470 unidades do Fabia R5/Rally2 às equipas de clientes em todo o mundo e a marca checa não quer que a elevada fasquia de competitividade do carro desça: “a nossa tarefa é continuar a pressionar para termos sempre o melhor pacote para os nossos clientes”, diz o Engenheiro Chefe Eric Mommey. Na busca de encontrar as melhores soluções de configuração para eventos de terra dura, Mommey e a sua equipa viajaram para a Grécia. Os troços de terra do país são geralmente verdadeiros quebra-carros: “a combinação de superfícies desafiantes e altas temperaturas são extremamente exigentes para um carro de rali. Na Grécia, é preciso um carro durável e fiável mais do que em qualquer outro lugar”, explica Mommey. Por outras palavras: é o ambiente perfeito para preparar o Fabia RS Rally2 para qualquer rali de terra que as equipas de clientes possam encontrar.

Briton Kris Meeke, vencedor de cinco rondas do campeonato mundial, e Emil Lindholm da Finlândia, recém-coroado campeão da classe Júnior do WRC2, assumiram as tarefas de condução durante dois dias cada. Eles puseram o Sambódromo FABIA RS Rally2 ao longo dos seus passos em pistas de cascalho na região de Loutraki e Corinthia, ambas semelhantes ao Rally da Acrópole, a etapa grega do Campeonato Mundial de Rally da FIA.