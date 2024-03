Škoda evoluiu Fabia RS Rally2 em Portugal | AutoSport

A Škoda Motorsport continua a evoluir o seu Fabia RS Rally2 e o objetivo é muito simples: torná-lo ainda mais competitivo e fiável para seus clientes. Como bem se sabe, no mundo do automobilismo, parar significa retroceder. Mesmo com as regras rígidas de homologação da categoria Rally2, os engenheiros da Škoda Motorsport continuam a desenvolver o Fabia RS Rally2: “Estamos constantemente a evoluir o carro para os nossos clientes. Porém, devido aos regulamentos, após a homologação do carro, não podemos alterar componentes técnicos livremente”, começa por explicar Aleš Rada, chefe técnico da Škoda Motorsport.

Uma vez homologado pela FIA, apenas algumas peças de um carro Rally2 podem ser modificadas.

Para introduzir uma modificação, o fabricante precisa solicitar uma extensão de homologação. Existem restrições no número de extensões permitidas, sendo algumas destinadas a correções de erros ou evoluções do carro de base na produção em série.

Grandes modificações que resultem em uma evolução técnica do carro precisam ser homologadas como um Joker, que são limitados em número pelo regulamento. “Durante os primeiros dois anos do período de homologação do carro, podemos usar apenas três Jokers e outros dois somente para adaptações de segurança ou fiabilidade”, descreve Aleš Rada.

O Škoda Fabia RS Rally2 foi homologado em 1º de setembro de 2022 e ainda está dentro desse período de dois anos. Portanto, a Škoda Motorsport tem alguns Jokers na manga.

Durante o inverno, um dos objetivos da equipa de engenharia da Škoda Motorsport foi tornar o Fabia RS Rally2 ainda mais competitivo para ralis rápido em pisos de terra. Um ponto de desenvolvimento nesse sentido foi a relação de velocidades da caix de cinco velocidades do carro. “Até o momento, homologamos apenas um conjunto de relações de velocidades. Mas temos direito a um segundo conjunto”, explica Rada.

Oliver Solberg, que recentemente venceu a categoria WRC2 no Rally da Suécia, testou o Škoda Fabia RS Rally2 em estradas geladas na Escandinávia para experimentar novas soluções aerodinâmicas e relações de caixa de velocidades mais longas. “a nossa segunda vitória consecutiva nas especiais de alta velocidade na Suécia provou que o Škoda Fabia RS Rally2 já é muito rápido. Mas, especialmente para as equipas cliente, também é importante que o carro seja fácil de pilotar e funcione perfeitamente numa ampla variedade de condições de estrada”, afirma Solberg.

Erik Cais assumiu o volante do Škoda Fabia RS Rally2 em estradas de terra em Portugal, testando novos amortecedores. “O esforço que a Škoda Motorsport dedica a testes e desenvolvimento é incrível. Especialmente os amortecedores para terra mostram uma grande melhoria em comparação com o ano passado e proporcionam muita aderência e, por sua vez, muito mais confiança ao piloto”, concluiu Cais.