Skoda apresentou o novo Fabia Rally2 | AutoSport

Tem estado em testes há uns ‘valentes’ meses, isto depois de quase dois anos de desenvolvimento e tendo o mesmo ‘pedigree’ dos antecessores, a concorrência que se prepare… A Skoda revelou o seu novíssimo Fabia RS Rally2, para o WRC, ERC, não demorando muito que também esteja a correr em Portugal, bem como em todos os principais campeonatos um pouco por todo o mundo.

Se o atual Skoda Fabia Rally2 evo tem tido os sucessos que sabemos, é com expetativa que se espera para ver o que vale o novo Skoda. Segundo a marca checa, as versões anteriores do carro venceram cerca de 1700 ralis por todo o mundo, e este Fabia de quarta geração, pretende dar sequência a esse brilhantismo, e para tal como não podia deixar de ser, o carro apresenta várias melhorias. O novo Fabia RS tem um motor completamente novo 1,6 litros turbo-alimentado, com 289 cv, a distância entre eixos é maior o que pode dar ainda mais estabilidade ao carro, para além de permitir melhorar a distribuição de peso. O sistema de arrefecimento dos travões foi revisto, há uma novo pacote aerodinâmico, e a suspensão tem agora um curso ainda maior.

O carro já testou em asfalto, terra e neve, e ao volante estiveram Andreas Mikkelsen, Kris Meeke, Jan Kopecky e Emil Lindholm. O carro está previsto estrear-se em competição no final deste ano.