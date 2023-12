Silly Season do WRC: Emil Lindholm na M-Sport, Andreas Mikkelsen na Hyundai? | AutoSport

A Silly Season do WRC está em ebulição, pois ao contrário da Fórmula 1 onde nada acontece, o WRC já teve uma grande transferência com a ida de Ott Tanak para a Hyundai MotorSport, ficando também a saber-se que na Toyota, Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera vão partilhar um dos carros. Elfyn Evans e Takamoto Katsuta vão fazer todas as provas e Rovanperä e Ogier dividem o terceiro carro.

Na Hyundai, Thierry Neuville, Ott Tänak e Esapekka Lappi têm contrato, mas o finlandês só vai fazer meio programa, sendo que poderão ser Dani Sordo, Teemu Suninen, tendo mais recentemente surgido também o nome de Andreas Mikkelsen. Vamos ver o que acontece, mas para já três galos, para um poleiro que pode ser bem partilhado nas 13 provas.

Por fim, na M-Sport Ford, de acordo com notícias vindas da Bélgica, Adrien Fourmaux vai guiar um dos carros, Emil Lindholm está na calha para guiar o segundo, mas a equipa ainda nada disse quanto ao seu line-up para 2024. No dia 15 de dezembro, se nada se souber antes, fecham as inscrições para o Monte Carlo e aí acreditamos que se vai fazer luz, e talvez ainda fiquem por se saber algumas coisas…