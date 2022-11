Silly Season do WRC com novos dados… | AutoSport

Segundo rumores que correm em Itália, Esapekka Lappi vai para a Hyundai a tempo inteiro (esta já era uma informação não oficial que circula nos bastidores do WRC) e pelos vistos agora também Craig Breen pode estar prestes a regressar à Hyundai Motorsport.

Caso se confirme é uma surpresa a eventual saída de Craig Breen da M-Sport, não pelo que tem sucedido, pois a época do irlandês com a equipa tem sido mais do que má, mas pelo facto de ter mais um ano de contrato. Resta saber se esta é uma informação que se confirma ou não passará de um rumor.

Esapekka Lappi parece estar segundo na Hyundai, julgava-se que Andreas Mikkelsen pudesse conseguir um lugar na equipa, há ainda Teemu Suninen que já testou o Rally1, mas neste xadrez continua tudo muito indefinido, até porque não se sabe se Ott Tanak vai para a M-Sport ou fica um ano em casa.

A M-Sport já disse que Tanak é caro, mas esta pode ser apenas uma estratégia negocial, o que não encaixa aqui é a saída, já, de Breen. Que Fourmaux deve ter guia de marcha, já poucos têm dúvidas, Jari-Matti Latvala líder da Toyota já disse que não faz sentido a ida de Tanak para a Toyota, onde ele fica bem é na M-Sport, e também por isso este jogo de xadrez está muito interessante e a sensação que fica é que quando um ou duas peças se fixarem, as outras encaixam muito rapidamente…

Neste momento estamos assim:

Toyota: Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Sébastien Ogier (meia época), falta um piloto para dividir o 3º carro com Ogier…

Hyundai: Thierry Neuville, Dani Sordo (8 ralis), Esapekka Lappi? Andreas Mikkelsen? Teemu Suninen? Craig Breen?

M-Sport: Gus Greensmith, Adrien Fourmaux? Craig Breen? Ott Tanak? Sébastien Loeb?