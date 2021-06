‘Silly Season’ do WRC 2022 vai ser interessante | AutoSport

O mercado de pilotos para 2022 está a ficar interessante, existindo um conjunto de pilotos que jogam neste momento o “jogo das cadeiras”. Há muitas indefinições, ninguém tem neste momento tudo definido, o que acaba por ser natural, pois o segredo é a alma do negócio. Esperando-se que Sébastien Ogier faça um programa parcial, a Toyota quer manter Elfyn Evans, Kalle Rovanpera deve permanecer, Takamoto Katsuta julgamos que vai ficar, pelo menos mais um ano no programa de jovens, pelo que sobram os ralis que Ogier não fizer. Resta saber se e quantos vai fazer. Quatro, seis? Não deve fazer mais do que isso. Nesse contexto a Toyota precisará, pelo menos, de um piloto a meio tempo.

No caso da Hyundai, com Thierry Neuville e Ott Tanak confirmados, e com Craig Breen e Dani Sordo a poderem fazer o mesmo que este ano, sabe-se que o espanhol ainda não tem contrato assinado para 2022, e sabe-se também que é hipótese para o terceiro Toyota a par de Esapekka Lappi.

A Toyota já disse esperar que Ogier faça pelo menos metade dos ralis, e aqui fica por saber se Esapekka Lappi está interessado num programa parcial. De certeza que Sordo, deverá estar.

Quanto à M-Sport, Richard Millener admitiu que não se importava de ter Elfyn Evans de volta, mas isso não será tarefa fácil. em primeiro lugar, porque, na dúvida, Evans fica onde está. Não há forma de saber o que vale o Toyota face ao Ford, e quanto a dinheiro, não estamos a ver como a M-Sport poderá pagar mais a Evans do que a Toyota. É que Evans não tem o ‘nome’ de Ogier, para permitir que ‘uma’ Red Bull “meta a mão na massa”.

Por isso, a M-Sport diz que está a falar com todos os P1 disponíveis. Para lá dos ‘seus’ Gus Greensmith, Teemu Suninen e Adrien Fourmaux, de certeza que a M-Sport quer ter um piloto que dê mais garantias e Andreas Mikkelsen entra nesse lote, como também sucede com Esapekka Lappi. São estes, talvez os dois únicos pilotos fora do atual plantel, a poder garantir um lugar num Rally1 do WRC 2022. Portanto, vai ser interessante a ‘silly season’ do WRC.