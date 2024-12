Será que vai ser a Renault a pioneira nos elétricos no WRC?

Foi ainda em 2002 que a Renault ‘pediu’ à FIA elétricos no WRC. Dois anos depois a federação internacional “abriu a porta”. Mesmo antes de Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, ter dito que “queremos ir novamente para o WRC com o nosso novo R5 Turbo, por isso faço um pedido especial às autoridades deste campeonato: cavalheiros da FIA, por favor permitam a participação de carros elétricos no WRC. Sonho em ver um herdeiro de Jean Ragnotti chegar ao fim de Turini com este R5 Turbo 3E”, disse Luca De Meo.

Volvidos dois anos, ‘ele’ aí está. Mostrado no Salão Mondial de l’Automobile 2022, o Renault 5 Turbo 3E pode perfeitamente marcar o regresso da Renault ao WRC, talvez já em 2027: “Só precisamos de uma mudança de regras da FIA”, disse na altura. Elas aí estão…Sr. Luca di Meo, tem a palavra…

Este concept do Renault 5 Turbo 3E tem tração traseira como o original, dois motores elétricos instalados nas rodas traseiras fornecem uma potência instantânea a cada roda, para uma potência total combinada de mais de 500 cv.

Ao volante, o condutor viverá as emoções de uma condução com acelerações ‘relâmpago’.

O Renault 5 Turbo 3E vai passar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,5 segundos, um desempenho digno de um supercarro ou mesmo de um hipercarro.

A Audi foi para o Dakar com um sistema inovador, será que vai ser a Renault a pioneira nos elétricos, que, mais cedo ou mais tarde, chegarão ao WRC. Provavelmente, misturados entre várias outras tecnologias, entre elas o hidrogénio. Se na indústria ‘competem’ uns com os outros, porque não no WRC?

De França, acham o mesmo, ainda agora a conceituada revista Auto Hebdo deixou a questão: poderá haver um projeto ainda maior do que o ‘simples’ Renault 5 Turbo 3E nos ficheiros secretos do Grupo Renault?