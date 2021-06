Será que os WRC atuais aguentavam um Rali Safari à ‘antiga’? Ogier diz que sim, mas… | AutoSport

Outra das questões que colocámos a Sébastien Ogier, depois dos reconhecimentos, passou por saber a sua opinião se os World Rally Car atuais aguentavam um Rali Safari à antiga, se acha que seria possível fazer ralis de, digamos, 1000-1500 km com os atuais WRC: “Penso que sim! Honestamente, precisaríamos de ter as mesmas regras que no passado. Precisaríamos da oportunidade de ter assistência após cada troço, e melhorar o carro.

A duração dos troços era muito longa. Precisaríamos de abrandar para fazer 80 km ou uma etapa de 100 km porque, caso contrário, os pneus nunca sobreviveriam.

Penso que o carro em si, com certeza, estaria bem. Muitas coisas melhoraram.

A suspensão é muito melhor do que era no passado. Já os pneus são, talvez, os mesmos.

É definitivamente possível. Mas é preciso viver no seu tempo. Já é ótimo que possamos ter este tipo de evento. Continua a ser um grande desafio. Pode ter menos quilómetros que o passado, mas não será fácil vencê-lo, creio eu”, concluiu.