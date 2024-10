Será que com ‘os pontos’ de 2023, a tabela do WRC mudava muito? Nem por isso…

Muita gente fala da aberração da pontuação deste ano do WRC, mas o AutoSport foi fazer as contas ajustando as posições deste ano aos pontos de 2023, incluindo PowerStages, e a conclusão a que se chega é que na maioria dos casos as coisas não são muito diferentes em termos de… diferenças na tabela, embora, como é lógico, agora os pilotos somem significativamente mais pontos.

A primeira conclusão que se tira é que as posições no top 7 do campeonato são exatamente as mesmas.

Com a pontuação antiga, Ott Tanak estaria a 36 pontos de Neuville, mas com esta nova, está somente a 29 pontos, o que significa que o estónio usou melhor o sistema do que o seu colega de equipa.

Sébastien Ogier é terceiro a 41 pontos de Neuville, com a pontuação de 2023 estaria a 39, portanto a diferença é pouca, embora pudesse ser decisiva.

Claro que aqui temos sempre de considerar que houve quem ajustasse a sua estratégia à forma com o sistema está montado, e se com a pontuação de 2023, os domingos era chatos porque toda a gente se resguardava para a PowerStage e só aí atacava, em alguns casos nem isso, agora há luta ao domingo especialmente com os que tiveram problemas, ou se atrasaram mais na 6ª ou no sábado e por isso sabem que no domingo pode ir buscar, no máximo, 12 pontos.