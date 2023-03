Será desta que o WRC regressa aos EUA? Chattanooga, Tennessee… | AutoSport

Há muito que o Promotor do WRC tenta uma prova nos Estados Unidos da América do Norte e pelos vistos está a consegui-lo, já que depois de se ter falado na hipótese de uma prova candidata ao WRC 2024 ainda este ano, o Rally dos EUA parece estar a dar passos.

Tal como sucedeu com a Arábia Saudita, também os EUA terão que realizar uma prova candidata antes de poder entrar no WRC, e nesse contexto os esforços do Promotor prosseguem.

Que ninguém tenha dúvidas que levar o WRC para os EUA é muito difícil, os ralis não têm tradição nos EUA, embora isso tenha vindo a mudar aos poucos. Mas mesmo muito devagar…

Há muito que o WRC quer ir para os EUA, desde 1988 que não é possível, mas a verdade é que as tentativas têm sido várias. Tal como tem sucedido na F1, o trabalho para ali realizar eventos é grande e a F1 já terá este ano três corridas no EUA, o WEC está lá este fim de semana, em Sebring, a Fórmula E também tem lá corrida, em Nova Iorque, mas a segunda disciplina da FIA, a seguir à F1, não o consegue desde 1988.

Continua a ser absolutamente fundamental para o WRC que os norte-americanos ‘acolham’ a disciplina, e que esta se desenvolva nos ‘States’.

O diretor de eventos do WRC, Simon Larkin, revelou recentemente que as conversações têm progredido entre o Promotor do WRC e um governo regional dos EUA, dos 50 existentes.

E neste momento já se sabe qual é: Chattanooga, localizada no sudoeste do Tennessee, foi selecionada para acolher um evento de demonstração, o Rally Tennessee que se realiza a 7-8 de abril, no que será seguido de um rali candidato em setembro, em data exata ainda a definir. De acordo com informações locais, o evento terá sede em Chattanooga e utilizará estradas de terra localizadas na Floresta Nacional de Cherokee, à volta da região do rio Ocoee, no condado de Polk. O comité de planeamento do projeto conta com a ajuda da ARA, Associação Americana de Ralis, o Turismo de Chattanooga, Estado do Tennessee, governos regionais, e patrocinadores privados.

Caso o evento candidato, o Rally Tennessee corra bem, a prova pode entrar no calendário de 2024 do WRC. A Arábia Saudita vai realizar este ano uma prova candidata e o Reino Unido também está a trabalhar para regressar. Neste caso, só falta o dinheiro para uma prova na Irlanda do Norte.