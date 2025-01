Sem híbridos e com pneus novos: equipas do WRC preparam-se para Monte Carlo

As equipas do WRC já iniciaram os preparativos para o Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Mundial de Ralis 2025. Este ano marca uma nova era para a competição, com os carros agora sem o sistema híbrido, trazendo ajustes significativos no comportamento dos carros. Além disso, os pilotos estão a testar os novos pneus da Hankook, que substituem a Pirelli como fornecedora oficial do campeonato.

As sessões de testes têm sido intensas, com foco em encontrar o equilíbrio perfeito entre aderência e desempenho nas traiçoeiras estradas de asfalto, neve e gelo que caracterizam o Rali de Monte Carlo. O WRC 2025 promete começar com muitas novidades e desafios técnicos!