“Sem arrependimentos”, Janne Ferm põe fim à sua carreira no WRC

Janne Ferm despede-se do Mundial de Ralis com o coração tranquilo e a certeza de ter vivido cada curva, cada salto e cada desafio ao máximo, encerrando a sua jornada como copiloto sem deixar nada por fazer e sem arrependimentos, apenas memórias inesquecíveis e um legado que ecoará por muito tempo nos caminhos que percorreu.

O Rali Chile Bio Bío, disputado na semana passada, marcou a 90ª e última partida de Ferm no WRC, encerrando uma carreira distinta que o viu celebrar duas vitórias, 15 pódios e 77 vitórias em troços.

O co-piloto de 44 anos tem sido o parceiro de confiança de Esapekka Lappi há quase 15 anos.

O seu percurso começou em solo finlandês, disputando ralis nacionais num humilde Honda Civic Type-R, antes de subirem juntos na hierarquia. Depois de conquistarem o título do WRC2 com a Škoda Motorsport em 2016, Ferm e Lappi fizeram a sua estreia em 2017, quando se juntaram à Toyota Gazoo Racing para uma campanha de oito rondas do WRC.

Apenas quatro provas depois, garantiram a sua primeira vitória em casa no Rali da Finlândia, um ponto alto dos seus primeiros anos.

Só no Rali da Suécia deste ano, depois de passagens pela Citroën, M-Sport Ford, e de volta à Toyota antes de se juntarem à Hyundai, é que a dupla regressou ao degrau mais alto do pódio. Apesar dos altos e baixos do seu percurso, Ferm continua satisfeito como tudo se desenrolou.

“Já estava a pensar nisso desde o ano passado,” disse Ferm ao WRC.com, “mas quando o EP (Esapekka Lappi) disse que podíamos fazer uma época a tempo parcial [em 2024], eu disse que não havia problema. Mas agora é altura de me afastar. “Adoro o desporto e adoro as pessoas que o rodeiam, mas são muitas as viagens que se fazem. Senti-me bem por estarmos a fazer uma época em part-time.

Este ano tive a oportunidade de assistir aos ralis e tem sido fantástico. É espantoso ver as pessoas a fazerem coisas absolutamente incríveis com os carros, e eu tive o privilégio de me sentar num desses carros do WRC e fazer isso. Agora, tenho uma família, por isso quero passar mais tempo com eles.

“Provavelmente, a minha maior recordação é quando conheci o EP pela primeira vez”, continuou. “Depois disso, estamos ‘casados’ há 15 anos. O ‘casamento’ não está a acabar, estamos apenas, como se costuma dizer, a viver em apartamentos separados depois disto. “Não nos podemos arrepender de nada. A vida é demasiado curta para isso.”

Quanto ao que se segue, o futuro de Ferm permanece em aberto. Já se inscreveu no evento Rallylegend em Itália, onde irá navegar o antigo piloto de F1, Heikki Kovalainen, num Citroën C3 World Rally Car. Também manifestou o seu interesse em estimular a próxima geração de talentos dos ralis.

“Provavelmente, ajudarei os jovens, isso seria bom, mas para ser justo, não faço ideia”, revelou Ferm. “De momento, não tenho planos. Tenho de relaxar por um momento e depois logo se vê. Mas, de certeza, no Rali da Finlândia do próximo ano, estarei lá – a assistir!”