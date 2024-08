Sébastien Ogier: “Vou participar nas 4 provas restantes do WRC e lutar novamente pelo título”

Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo de ralis, confirmou que disputará os últimos quatro ralis da época na sua tentativa de lutar pelo título mundial, apesar de estar a 27 pontos de Thierry Neuville na classificação dedicada aos pilotos.

Ogier decidiu prolongar a sua participação nesta época devido à posição favorável da Toyota nas várias classificações. Após a vitória na Finlândia no início deste mês, os pontos que somou e beneficiado pelo abandono do companheiro Kalle Rovanperä, Ogier está passou para o segundo lugar do campeonato, a 27 pontos de Thierry Neuville.

Quando faltam quatro provas para o final do WRC, os ralis da Grécia, Chile, Rali da Europa Central e Japão, Ogier mantem-se, desta forma, na disputa pelo seu nono título mundial de ralis.

Inicialmente, Ogier não planeara participar em todos os ralis do fim de época, mas a oportunidade de lutar pelo nono título levou-o a alinhar nestas provas. Ainda assim, o piloto francês deixou claro que não voltará a empenhar-se a tempo inteiro no WRC.

“Inicialmente, o Chile e a Europa Central não estavam na minha lista de ralis a disputar. No entanto, tendo em conta a situação atual dos campeonatos de construtores e de pilotos, é claro que participarei nas quatro provas restantes do WRC e lutar novamente pelo título. Neste momento, não temos todas as cartas na mão e estamos atrasados em ambos os campeonatos. No campeonato de pilotos, ainda posso entender isso, mas não no campeonato de construtores”, disse Ogier, citado pelo Autohebdo.

Após abandonar a competição mundial a tempo inteiro no final da época de 2021, Ogier insiste que já não deseja investir numa época completa no futuro, preferindo limitar o seu compromisso a participações parciais.

“Não me interessam os números, as estatísticas ou os recordes. Tenho outras prioridades. Conduzirei enquanto gostar e enquanto puder participar em ralis. E quero deixar uma coisa bem clara: não voltarei a participar numa época completa do WRC. Depois desta época bastante intensa, talvez até faça menos no próximo ano”, concluiu.