Sébastien Ogier: “Tenho pena pelo Elfyn (Evans), lutámos muito, e para o ano vai ser igual”

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia asseguraram em Monza o seu sétimo título Mundial de Ralis. Depois de terem sido Campeões entre 2013 e 2016 com a Volkswagen, repetiram o feito com a M-Sport/Ford em 2017 e 2018, chegando agora ao sétimo título com a Toyota. Sete títulos para três marcas diferentes, suplantando o que fez Juha Kankkunen, que também foi campeão por três marcas, Peugeot, Lancia (duas vezes) e Toyota: “Estou muito feliz. Foi um fim-de-semana difícil e este último troço não foi agradável. Tenho pena pelo Elfyn (Evans). Divertimo-nos imenso a lutar entre nós esta época e tenho a certeza de que no próximo ano será a mesma coisa. Penso que fizemos um bom trabalho esta temporada, o carro esteve sempre fantástico, é um enorme prazer conduzir o Yaris. Agora, estou ansioso pelo futuro”.