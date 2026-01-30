Sébastien Ogier regressa no Rali Safari: números impressionantes em part-time

Oito vezes campeão do mundo e lenda do WRC, Sébastien Ogier acaba de confirmar a sua participação no Rali Safari, prova queniana que se realiza de 12 a 15 de março. Após ter aí competido em 2022 e 2023, o francês regressa ao palco onde já triunfou em 2023.

O Rali da Suécia nunca cativou Ogier, que não o disputa desde que se “reformou” no final de 2021. Desde então, participou em 36 ralis (incluindo o recente Monte Carlo): seis em 2022, oito em 2023, dez em 2024 e onze em 2025, ano em que voltou a sagrar-se campeão.

Números impressionantes em part-time

Em 36 ralis, venceu 13, foi segundo nove vezes e terceiro três vezes, totalizando 25 pódios! Neste período de quatro anos, mesmo competindo em menos provas que os seus rivais, apenas Kalle Rovanperä venceu mais vezes (16). Ott Tänak venceu oito, Thierry Neuville sete e Elfyn Evans seis.

Sucessos diversificados

Das provas que venceu, apenas bisou no Rali de Monte Carlo (2023, 2025) e em Portugal (2024, 2025), tendo ganho 10 ralis diferentes. A prova que mais vezes disputou foi o Rali de Monte Carlo (cinco), tendo competido quatro vezes no Japão e três vezes nos ralis de Portugal, Grécia/Acrópole, Europa Central e Sardenha.

Safari volta a contar para Ogier

Após ter participado no Rali Safari em 2022 e 2023, Ogier regressa agora à prova queniana. Tendo assegurado que apenas fará 10 provas este ano, resta saber se optará pelas provas de que mais gosta ou pelas que considera mais fáceis para somar pontos e tentar alcançar um novo título.

É ainda cedo para fazer contas, mas, como comparação, no ano passado venceu o Rali de Monte Carlo, enquanto este ano foi terceiro, uma prova onde pontuava sempre muito. Sem Rovanperä e Tänak no campeonato deste ano, resta saber se a Hyundai estará mais forte e se os seus pilotos conseguirão roubar pontos a Ogier.