Sébastien Ogier quer prolongar ligação especial com o Rali Portugal
Sébastien Ogier chega ao Rally de Portugal embalado pelo triunfo nas Canárias e com um objectivo claro: prolongar o domínio numa prova onde já soma sete vitórias, incluindo as duas últimas edições. O francês, que ocupa o sexto lugar do campeonato depois da primeira vitória da sua campanha parcial em 2026, volta a apresentar-se como um dos principais candidatos ao triunfo.
Portugal mantém peso especial no percurso de Ogier
Ogier assumiu que o sucesso recente lhe trouxe confiança adicional para enfrentar a ronda portuguesa, uma das mais marcantes da sua carreira. “Foi uma sensação muito boa vencer nas Canárias e um resultado desses traz sempre um pouco mais de confiança para o rali seguinte”, afirmou o piloto, recordando ainda a ligação especial que mantém com a prova lusa e o ambiente criado pelos adeptos.
Posição na estrada pode ajudar, mas incerteza mantém-se
O francês considera que a posição na estrada poderá jogar a seu favor, embora tenha deixado um aviso sobre a imprevisibilidade habitual das condições em Portugal. “Temos tido um grande histórico neste evento e o objectivo será, naturalmente, tentar prolongar a série de vitórias que temos aqui”, sublinhou.
Ogier lembrou também que o Rally de Portugal já apresentou cenários meteorológicos muito distintos, incluindo episódios de chuva intensa. Essa variabilidade, aliada à exigência natural dos troços, reforça a cautela do piloto da Toyota, mesmo num rali onde continua a ser a principal referência histórica do pelotão.
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