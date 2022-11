Sébastien Ogier não tem (para já) planos para correr nas pistas em 2023, só mesmo no WRC… | AutoSport

Sébastien Ogier revelou que já tem acordado com a Toyota o seu programa de 2023, mas acrescenta que é da equipa o timing desse anúncio. O Monte Carlo é ‘lógico’, mas daí para a frente, é muito menos evidente cada prova que o francês irá realizar. Até porque ainda não se sabe com quem Ogier vai partilhar o carro. Certo é também que a Toyota vai sugerir provas, que vão mais ao encontro das ‘necessidades’ da equipa, sendo que estas são sempre decididas muito mais pela parte desportiva do que de Marketing. O francês revelou ainda que para já não tem planos para correr nas

pistas.