Sébastien Ogier multado em 5.000€: “Gostaria de pedir desculpa…”

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) tiveram um acidente na ligação para a PE17 , quando rodavam na estrada, numa cidade, ao pretenderem chegar-se para a direita, um carro a uma velocidade substancialmente maior, bateu-lhes na lateral fazendo estragos à lateral direita do Toyota Yaris WRC.



A equipa parou, pouco depois a polícia chegou, entretanto chegou um dos responsáveis da equipa, Jarmo Lehtinen, que ficou a tomar conta do incidente pelas autoridades.

Há um vídeo em que se vê um breve conversa entre Ogier, Lehtinen e os agentes, até que Ogier entra no carro e arranca, com um polícia a colocar as mãos em cima do carro, tentado que Ogier não saísse dali. O caso, causou, naturalmente, celeuma, mas agora vieram as explicações: “Gostaria de pedir desculpa e esclarecer o incidente desta manhã. Ao contrário de algumas das filmagens sugeridas, parámos junto da polícia, após o nosso incidente de trânsito. Primeiro certificámo-nos de que o outro condutor não se encontrava ferido, bem como explicámos tudo à polícia e fornecemos todos os nossos documentos. Infelizmente, houve um grande mal-entendido devido à barreira linguística. Agora tudo está claro, estamos todos juntos e mais uma vez estamos realmente felizes por ninguém se ter magoado”, escreveu Ogier nas suas redes sociais.

Os Comissários Desportivos da prova tomaram conhecimento do caso, através do diretor de prova, viram os documentos probatórios e ouviram Jarmo Lehtinen.

O facto de Ogier ter arrancado enquanto um oficial da polícia estava na frente do carro, foi considerada uma ofensa que desrespeita os artigos 12.2.1c e 12.2.1h do Código Desportivo Internacional, pelo que decidiu impor uma multa de 5000€ a Ogier, suspensão por uma prova, com pena suspensa por seis meses, o que significa que se Ogier prevaricar, a pena torna-se efetiva, tal como já sucedeu com Ott Tanak no Rali de Monte Carlo.

Ogier explicou aos Comissários que percebeu que tinha de parar para verificar uma coisa no carro, e ao sair de um sinal vermelho, viram uma zona de paragem de autocarro, e mudaram de faixa. Ao mesmo tempo, um carro se aproximava nessa faixa, rapidamente, e bateu-lhes na lateral direita do Yaris WRC.

Quanto a polícia chegou, nenhum deles falava inglês, pelo que chamaram um elemento da equipa para dar sequência à ‘papelada’.

Quando Lehtinen chegou ao local, houve uma conversa entre ele e a direção de corrida e depois entre a direção de corrida e a polícia, e para Ogier ficou claro que poderia abandonar o local, mas essa informação não foi passada ao polícia que se colocou na frente do carro.

Ogier disse que a situação não devia ter acontecido e pareceu um comportamento muito mau da sua parte. Ogier pediu desculpas pela ofensa, e prometeu falar com o polícia e o condutor do carro envolvido para lhes pedir desculpa.

Os comissários concluíram que o acidente não foi uma infração aos regulamentos, mas o comportamento de Ogier não pode ser aceite, ao arrancar com o carro com o polícia à sua frente pois causou uma situação insegura. O incidente é prejudicial ao desporto motorizado.