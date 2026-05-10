Sébastien Ogier fura, Thierry Neuville na frente do Rali de Portugal

Os ralis são assim mesmo, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) acabou de furar na segunda passagem por Vieira do Minho e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vai ficar na frente do Rali de Portugal, a uma especial do final da prova. Um enorme azar para o francês que desta forma já não irá conquistar a sua oitava vitória no Rali de Portugal. Resta saber agora se o azar que Neuville teve na Croácia é agora compensada com o triunfo no Rali de Portugal. Por vezes o destino tem destas coisas…

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) também parou ao Km 3,2 da especial perdendo muito tempo.

Para Neuville: “Nada está garantido ainda. Até agora, fizemos a nossa parte, agora temos de terminar o trabalho. Estava a chover para o meu lado e a aderência estava muito baixa.”