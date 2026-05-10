Sébastien Ogier fura, Thierry Neuville na frente do Rali de Portugal
Os ralis são assim mesmo, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) acabou de furar na segunda passagem por Vieira do Minho e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vai ficar na frente do Rali de Portugal, a uma especial do final da prova. Um enorme azar para o francês que desta forma já não irá conquistar a sua oitava vitória no Rali de Portugal. Resta saber agora se o azar que Neuville teve na Croácia é agora compensada com o triunfo no Rali de Portugal. Por vezes o destino tem destas coisas…
Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) também parou ao Km 3,2 da especial perdendo muito tempo.
Para Neuville: “Nada está garantido ainda. Até agora, fizemos a nossa parte, agora temos de terminar o trabalho. Estava a chover para o meu lado e a aderência estava muito baixa.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
2 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
jose melo
10 Maio, 2026 at 11:25
Ogier ‘dá’ Ippon, Knockout, Match Point e Checkmate… A sério?
HellRun
10 Maio, 2026 at 11:54
Ainda me lembro das criticas ferozes aos Pirelli, por causa dos furos. Pois é…