Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   Destaque Homepage   >   Sébastien Ogier fura, Thierry Neuville na frente do Rali de Portugal

Sébastien Ogier fura, Thierry Neuville na frente do Rali de Portugal

Por a 10 Maio 2026 11:17

Os ralis são assim mesmo, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) acabou de furar na segunda passagem por Vieira do Minho e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) vai ficar na frente do Rali de Portugal, a uma especial do final da prova. Um enorme azar para o francês que desta forma já não irá conquistar a sua oitava vitória no Rali de Portugal. Resta saber agora se o azar que Neuville teve na Croácia é agora compensada com o triunfo no Rali de Portugal. Por vezes o destino tem destas coisas…

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) também parou ao Km 3,2 da especial perdendo muito tempo.

Para Neuville: “Nada está garantido ainda. Até agora, fizemos a nossa parte, agora temos de terminar o trabalho. Estava a chover para o meu lado e a aderência estava muito baixa.”

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

2 comentários

  1. jose melo

    10 Maio, 2026 at 11:25

    Ogier ‘dá’ Ippon, Knockout, Match Point e Checkmate… A sério?

  2. HellRun

    10 Maio, 2026 at 11:54

    Ainda me lembro das criticas ferozes aos Pirelli, por causa dos furos. Pois é…

Deixe aqui o seu comentário

últimas Ralis
últimas Autosport
ralis
últimas Automais
ralis