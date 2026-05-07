Sébastien Ogier explica porque gosta tanto do Rally de Portugal: “É um país onde nos sentimos muito bem-vindos”

Sébastien Ogier, detentor do recorde de sete vitórias no Rally de Portugal, revelou mais uma vez a sua paixão pela prova lusa, indo além dos triunfos para destacar o ambiente único das multidões e a qualidade da organização.

O francês, que considera Portugal um dos seus ralis favoritos, aponta o sucesso passado e a receção calorosa do público como motivos centrais para esse apego, em declarações que reforçam o estatuto icónico do evento no Mundial de Ralis.

Motivos para amar Portugal

O piloto francês não esconde que os resultados ajudaram a criar laços fortes com a prova. «Obviamente, o sucesso que tive aqui no passado ajuda a sentir-me bem», afirmou Ogier, respondendo à questão sobre o que torna o Rally de Portugal tão especial para si. Mas o hexacampeão mundial vai mais longe e sublinha outros factores que elevam a experiência.

O ambiente é, para Ogier, um dos grandes trunfos. «É sempre incrível competir à frente do público português», disse, referindo que se sente particularmente bem acolhido no país. O francês prefere pessoalmente os troços do Sul do País, pela qualidade dos troços, mas reconhece que o Norte, mais popular, cria uma atmosfera única que poucos eventos conseguem igualar.

Organização impecável

Outro elogio vai para os organizadores, que recebem da parte de Ogier uma nota máxima. «Acho que os organizadores fazem sempre um trabalho incrível a preparar as estradas para criar as melhores condições possíveis para a corrida», declarou. Essa dedicação, na visão do piloto, contribui para que Portugal se mantenha como referência no calendário do WRC.

Um recorde que pesa

As sete vitórias de Ogier — mais do que qualquer outro piloto na história do rali português — falam por si. Venceu as duas últimas provas, consolidando-se como figura dominante nas típicas das estradas do Norte e Centro de Portugal.

Esse palmarés dá-lhe uma vantagem psicológica, mas o piloto francês enfatiza que há «muitos motivos para vir ao Rali de Portugal» para regressar. «É um país onde te sentes muito bem-vindo», resumiu, numa nota que reflete não só o respeito pelo evento, mas também a gratidão pelo apoio das bancadas, sempre preenchidas em momentos como Fafe, que está longe de ser único, pois essa atmosfera repete-se noutra escala em muitos outros lados.

FOTO At World