Sébastien Ogier: “Estranho que o Team Manager (Hyundai) possa ser o organizador (Rali Ypres)»

Na conferência de imprensa após o Rali da Sardenha, Sébastien Ogier falou sobre as restantes rondas do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC), que serão disputadas em asfalto. Primeiro surgiu a questão dos testes, à qual Ogier respondeu que «de momento não há nada planeado, mas os horários são todos feitos à última da hora, apesar de termos estado seis meses parados. Acho que a equipa quer estar preparada, mas ainda não há plano nenhum. Como já disse, qualquer oportunidade para pilotar e preparar um rali é excelente».

Mas, a questão intensificou-se e quando foi questionado sobre a próxima ronda do WRC, o Rali de Ypres, e se para além dos testes, existem outros preparativos para se familiarizar com as etapas do rali, Ogier respondeu:

«Claro que não podes ir às especiais, mas espero que seja o mesmo para todos…», começou por dizer o seis vezes campeão do mundo de ralis. «Acho estranho que o Team Manager da equipa [Hyundai] [Alain Penasse] possa ser o organizador do rali (Ypres)», desenvolveu Ogier. «Mas, não quero iniciar este debate. Nós vamos preparar o melhor que conseguirmos com as ferramentas à nossa disposição», finalizou o piloto da Toyota.

Ao Dirtfish.com, Panasse respondeu às palavras de Ogier, afirmando que «todos conhecem o meu trabalho e a minha relação com Ypres, por isso não é novidade nenhuma».

A única coisa que Penasse deixou claro foi que não haverá obstáculos para impedir os carros de cortar curvas: «Imaginem se começamos a cortar todas as curvas, o trabalho que isso dá. O carácter do evento não é assim. Não queremos colocar obstáculos na berma. Se acontecesse alguma coisa e alguém bate neles e bate num adepto?»

Questionado também se isto iria dar uma vantagem ao líder do campeonato, Elfyn Evans, Penasse respondeu: «Estamos em novembro e os agricultores estão a circular nos campos, por isso as estradas nunca estão limpas nesta altura do ano. Temos os carros zero a passar primeiro, mas talvez esteja menos sujo para o carro número um, do que para o quinto carro na estrada, mas não estará completamente limpo para o primeiro [carro]».