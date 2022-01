Sébastien Ogier e um possível novo título no WRC: “Não há plano, mas deixo a porta aberta…” | AutoSport

Sébastien Ogier admite que o maior desafio que tem pela frente é conseguir disputar as 24 Horas de Le Mans, o que provavelmente vai acontecer, mas começando pelos LMP2, e no futuro, talvez com a Toyota, mas no que aos ralis diz respeito, admite ser ainda demasiado novo para dar como terminada a sua carreira e nesse contexto admite que pode voltar a fazer competições a tempo inteiro, nomeadamente ralis.

O francês esteve na sede da Red Bull França a promover o filme “Sebastien Ogier The Final Season” e pelo meio esteve no Super Moscato Show da RMC, um programa pouco ‘formal’ e muito divertido onde Ogier respondeu a muitas questões, sendo a que mais interessa para aqui, o facto de ter dito que pode regressar ao WRC para tentar ganhar outro título mundial: “Não tenho um plano, mas deixo todas as portas abertas”, disse.

Tal como já referiu várias vezes, para já quer “passar tempo com a minha mulher e o meu filho”, confirma querer apenas fazer “4 ou 5 ralis durante este ano”, pois quer “mais tempo livre”.

Insiste nas 24 Horas de Le Mans como um objectivo, mas não tem o mesmo interesse no Dakar: “é menos atractivo para mim”