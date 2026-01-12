Sébastien Ogier deu espetáculo em Gap, e “um petit ‘bisou’!:

Acontece aos melhores… mesmo aos nove vezes campeão. Durante uma exibição em Gap, sua cidade natal, Sébastien Ogier cometeu um erro e bateu em uma barreira de cimento depois de perder o controlo do carro em travagem num curva à esquerda.

O impacto ocorreu a baixa velocidade, resultando apenas em danos cosméticos no para-choque dianteiro do Toyota GR Yaris Rally1. Ogier conseguiu fazer marcha-atrás e continuar a demonstração.

A exibição serviu para celebrar os títulos de Ogier e promover o Rali de Monte Carlo, que começa dentro de pouco mais de uma semana.

O Toyota, com nova decoração exclusiva para o francês, onde se destaca o seu patrocinador pessoal, a Red Bull fez a primeira aparição pública. Apesar do pequeno susto, os fãs continuaram animados, especialmente quando o piloto realizou ‘donuts’. O Rali de Monte Carlo arranca oficialmente na quarta-feira, 21 de janeiro, com o shakedown, contando com um total de 17 troços e cerca de 340 km cronometrados.