Sébastien Ogier afasta rumores: “Nada mudou no meu plano para o WRC”

O arranque da temporada de 2026 do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) não tem corrido de feição a Sébastien Ogier, mas o piloto da Toyota Gazoo Racing rejeita categoricamente qualquer alteração ao seu programa desportivo anual. O francês, atual detentor do título mundial, desmentiu as especulações que apontavam para uma eventual inclusão de ralis adicionais no seu calendário com o objetivo de recuperar o terreno perdido na luta pelo campeonato.

Após as quatro primeiras provas do ano, Ogier soma apenas uma vitória — conquistada no Rali das Ilhas Canárias — e um terceiro lugar no Rali de Monte Carlo. O desaire mais recente ocorreu há pouco menos de duas semanas, no Rali de Portugal, onde um furo acabou por lhe roubar um triunfo que parecia bem encaminhado. A este revés junta-se um abandono no Quénia devido a problemas mecânicos, um cenário que o remete atualmente para a sexta posição do campeonato, a 56 pontos do líder e seu colega de equipa, Elfyn Evans.

Em declarações citadas pelo RallyJournal.com, o piloto natural de Gap foi perentório ao encerrar o debate em torno do seu futuro imediato: “Nada mudou. O resultado não está associado ao plano. Há muito que existe um plano delineado e esse plano vai continuar.”

O contraste com a época dourada de 2025

A atual situação do piloto da Toyota contrasta fortemente com o percurso imaculado que registou na primeira metade da temporada passada. Em 2025, mesmo tendo prescindido de alinhar em três rondas do calendário, Ogier alcançou o impressionante registo de seis vitórias e dez pódios em apenas 11 ralis disputados, assegurando a conquista do seu nono título mundial.

Há precisamente um ano, cumpridas as primeiras quatro provas, o francês já acumulava três vitórias e um segundo lugar, batendo às portas da liderança do mundial. Desta vez, a distância pontual para o topo obriga-o a uma recuperação sem precedentes. Embora a vasta experiência e o talento do piloto impeçam qualquer analista de o dar como fora da corrida ao título, o desafio de 2026 apresenta-se substancialmente mais complexo.

O calendário que se segue: Japão e Grécia no horizonte

Apesar de manter o estatuto de piloto a tempo parcial, Sébastien Ogier tem presença confirmada na próxima paragem do campeonato. O Rali do Japão, agendado para a próxima semana, será o palco ideal para o piloto tentar inverter a tendência negativa e reentrar na discussão direta pelos lugares cimeiros.

A estratégia para os meses de verão também já começa a desenhar-se. É altamente provável que o campeão do mundo integre a lista de inscritos do exigente Rali da Acrópole, na Grécia, previsto para o final de junho. Em sentido inverso, e fiel à sua política de gestão de esforço e calendário, Ogier deverá falhar a etapa em pisos de terra ultra-rápidos do Rali da Estónia, que se realiza no mês de julho.