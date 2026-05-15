Sébastien Ogier admite que 2026 pode ser a última época no WRC e deixa em aberto futuro fora dos ralis
Sébastien Ogier admitiu, à margem do Rali de Portugal, que a presente temporada poderá ser a sua última no escalão principal do Mundial de Ralis, embora sublinhe que ainda não tomou uma decisão definitiva. O francês, oito vezes campeão do mundo, revelou estar inclinado a encerrar o capítulo nos Rally1 no final do ano, mas prefere manter o foco competitivo antes de decidir o futuro.
Questionado sobre os próximos anos da carreira, Ogier assumiu que o cenário de despedida está em cima da mesa, ainda que sem carácter fechado. “Quero dar a mim próprio um pouco mais de tempo. Já disse recentemente que, neste momento, provavelmente vejo que esta pode ser a última, mas quero mesmo assim ter mais algum tempo para pensar e tomar uma decisão”, afirmou.
O piloto da Toyota deixou claro que, para já, a prioridade passa por viver o presente e retirar o máximo da atual campanha no WRC.
Circuitos e resistência permanecem como possibilidades
Embora sem um plano traçado, Ogier reconheceu que poderá voltar a explorar outras vertentes do automobilismo. Ao recordar a passagem pelas corridas de resistência, admitiu ter guardado uma impressão positiva dessa experiência. “Toquei um pouco nas corridas de endurance há alguns anos e houve uma parte de que gostei, por isso penso que provavelmente, sim, talvez ainda faça algumas corridas de circuito, mas não há nenhum plano definido”, disse. Na mesma resposta, reforçou a prioridade imediata: “Quero concentrar-me e tentar tirar o melhor desta última temporada com os carros Rally1, e depois veremos o que o futuro trará.”
Família primeiro, sem excluir outros papéis
Sobre uma eventual transição para funções de gestão, Ogier afastou esse cenário a curto prazo, embora sem o excluir totalmente. “Não, num futuro próximo, mas a longo prazo talvez isso possa acontecer um dia. Mas, se decidir parar de conduzir, será para ter mais tempo para mim e para a família”, explicou, admitindo que poderá regressar aos ralis “num papel diferente” caso reencontre motivação para isso.
Ralis históricos no horizonte
Ogier confirmou ainda que se vê a participar pontualmente em provas históricas. “Sim, de certeza. Há ralis como a Córsega, por exemplo, onde adoraria voltar”, referiu, apontando o rali histórico da ilha como uma hipótese futura “para desfrutar”.
FOTOS Red Bull Content Pool – Janus Ree
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