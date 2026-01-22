Sébastien Ogier: a caça ao 10º título do WRC e a possível eternização do recorde

Sébastien Ogier, agora com 42 anos e detentor de nove títulos mundiais, inicia a temporada de 2026 com um objetivo histórico: isolar-se como o piloto mais titulado de sempre no WRC. Repetindo a estratégia de calendário parcial que lhe garantiu o sucesso em 2025, o piloto da Toyota Gazoo Racing disputará 10 provas selecionadas

Com arranque na sua cidade natal, Gap, Ogier persegue a 11ª vitória no Rallye Monte-Carlo, servindo-se da sua vasta experiência para liderar uma equipa repleta de jovens talentos e enfrentar a oposição interna de pilotos como Elfyn Evans.

Sébastien Ogier conquistou o seu nono título mundial, em 2025, igualando o recorde de Sébastien Loeb, e volta este ano para tentar chegar ao décimo, mas sem alterar o que já tinha programado para a sua vida. Faz apenas 10 provas. Como sempre, vai escolhê-las a dedo de modo a potenciar os ‘ganhos’, repetindo a mesma receita de 2025.

Volta a ter a seu lado Vincent Landais, navegador que substituiu tão bem Julien Ingrassia, que este até revelou recentemente em entrevista à Auto Hebdo que o seu compatriota até emulou bem o seu tom de voz a ditar notas para Ogier.

Por outro lado, sendo Ogier o piloto mais bem-sucedido na longa história do Rallye Monte-Carlo, prova que volta a ter sede na sua cidade natal, Gap, nos Alpes franceses, depois de ter conquistado a sua décima vitória há um ano, volta para acrescentar outro triunfo. Nem podia ser doutra forma.

Quanto ao campeonato, tem agora um objetivo histórico: Após um 2025 quase perfeito, o sonho de Ogier para 2026 é conquistar o seu 10º título mundial, o que o tornaria o piloto mais titulado de sempre, isolando-se no topo da hierarquia do WRC face a Loeb.

De resto, como se sabe, na estrutura da Toyota Gazoo Racing, Ogier é a referência de experiência e maturidade. O seu diretor de equipa, Juha Kankkunen, confia no piloto a 100%, destacando que ele sabe exatamente o que fazer em todas as situações.

Ogier reconhece que, para manter o nível de 2025, terá de enfrentar – mais uma vez – uma concorrência interna feroz e aponta Elfyn Evans como um “grande adversário” e que juntamente com os jovens talentos da equipa como Takamoto Katsuta, Sami Pajari e Oliver Solberg o obrigam a manter-se no limite absoluto das suas capacidades.

Olhando para os seus números, Sébastien Ogier, aos 42 anos é uma das maiores lendas da história do WRC, tendo passado por equipas como a Citroën, Volkswagen e M-Sport antes de se juntar à Toyota em 2020.

Como se sabe, as suas estatísticas de carreira são monumentais: nove títulos mundiais, tantos quanto Sébastien Loeb, 67 vitórias em ralis do WRC, 115 pódios tudo isto em 203 ralis: “Foi bom ter algum tempo para comemorar e apreciar o que conquistámos no ano passado, mas o foco já está na nova temporada, quando todos recomeçam do zero. Mesmo que eu não vá conduzir em todos os ralis, como nas últimas temporadas, ainda assim será um calendário bastante intenso.

Vamos tentar tirar o máximo partido disso, juntamente com esta excelente equipa, que se esforça sempre para continuar a melhorar a cada ano. Como todos os anos, é emocionante para mim começar o Rallye Monte-Carlo. É o rali que mais significa para mim e que me fez sonhar, por isso foi um momento de orgulho vencê-lo pela décima vez no ano passado. O objetivo será o mesmo desta vez, mas nunca é fácil.”