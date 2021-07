Sébastien Loeb: para já não há planos para os Rally1 de 2022 | AutoSport

Em declarações Autosport inglês Sébastien Loeb diz que não tem planos para disputar qualquer prova do WRC em 2022. Depois de ter realizado duas prova em 2020, Monte Carlo e Turquia, o francês mergulhou de cabeça no projeto BRX Hunter com a Prodrive no Dakar, e corre também na Extreme E, ao lado de Cristina Gutierrez, na equipa de Lewis Hamilton, a Team X44: “não tenho nenhum plano neste momento. Não tive conversas com as equipas, mas é sempre bom conduzir no WRC2, disse Loeb, que se mostra a favor dos novos híbridos: “o WRC precisava de fazer alguma coisa e os híbridos são o que melhor se adequa à disciplina. Penso que a potência que o carro terá com este sistema híbrido será impressionante, por isso será ótimo de seguir”, disse.