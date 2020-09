Sébastien Loeb: “O que se pode fazer com um WRC atual é simplesmente espantoso”

Sébastien Loeb rejeitou a especulação de que o pódio do Rally Turquia que obteve na semana passada poderá ter sido o fim da sua carreira no WRC. Dani Sordo, o Rally da Sardenha e Craig Breen, na Bélgica têm previsto guiar o Hyunda i20 Coupé WRC e com isso Loeb só em 2021 pode voltar, mas a francês assegura que vai voltar, e para perceber isso basta ouvi-lo falar do que é guiar estes carros atuais do WRC: “De certeza que guiarei novamente um carro de rali, mas em que campeonato e em que ralis não tenho ideia. Tenho, como se sabe, um plano para o Dakar, e sobre isso saberei mais em breve” começou por dizer Loeb que assegura que os World Rally Car de hoje são de longe os melhores carros da história do WRC: “Os carros de quando comecei a minha carreira eram muito bons, muito agradáveis, mas não se pode compará-los com os de agora. A suspensão, a gestão do motor, os pneus, até mesmo a aderência e a velocidade que podemos ter nos troços é simplesmente espantoso em comparação com o passado. Gostei da minha carreira com este desporto e, como sempre digo, é incrível poder conduzir estes carros que temos agora. Senti mesmo falta de conduzir (a Turquia foi o primeiro evento de Loeb desde o Rallye Monte-Carlo em Janeiro) e voltar a este carro foi agradável. O que se pode fazer com um WRC atual é simplesmente espantoso. Não se pode imaginar o que se pode fazer nos troços difíceis e como podemos brincar com o carro. Como eu disse, estou feliz. Ainda gosto de conduzir e estou contente por ter encontrado novamente o ritmo. Vamos ver o que se segue”, acrescentou o francês.