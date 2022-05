Sébastien Loeb no Rali Safari: novo ‘reencontro’ com Sébastien Ogier | AutoSport

Não resultou como muitos gostavam no Rali de Portugal, mas já está agendado novo reencontro no Rali Safari. Depois de Sébastien Ogier ter confirmado a sua presença no Rali Safari, agora é a vez de Loeb fazer o mesmo, naquele que será o seu terceiro evento com a equipa do nove vezes campeão mundial e recente vencedor do Rallye Monte Carlo 2022, Sebastien Loeb, participará no Rali Safari Quénia num Ford Puma Rally1 Híbrido, no final de junho.

O seu mais recente rali com a equipa em Portugal viu-o reclamar uma vitória em troços na sexta-feira de manhã, disparando do sétimo geral para a liderança do rali antes de um acidente nada usual nele o tenha deixado fora da luta pelo triunfo, onde já estava. A par da sua vitória no Rallye Monte Carlo em Janeiro, Loeb continua a provar a sua capacidade de tirar o melhor partido do Puma Hybrid Rally1 em todas as superfícies.

Loeb lançar-se-á de novo em ação no evento baseado em Naivasha, 100 km a noroeste da capital Nairobi. O Safari Rally Quénia 2022 marca o sexto round do Mundial de Ralis e ao lado do nove vezes campeão mundial juntar-se-á novamente Isabelle Galmiche, que o viu vencer em Monte Carlo e navegou-o em Portugal.

Curiosamente, 2022 marca 20 anos desde a primeira e única participação de Loeb no Quénia até agora, quando terminou no quinto lugar na geral e reclamou três vitórias em três troços ao longo do rali. O evento do ano passado sublinhou a importância de ser capaz de ler e reagir ao terreno, algo a que Loeb está mais do que acostumado graças às suas façanhas bem sucedidas na competição de rally-raid.

Para Sebastien Loeb: “Foi bom ver que fomos competitivos em Portugal com o Puma e é bom saber que o Puma é muito rápido e competitivo na terra. O Quénia é algo muito diferente de Portugal, não conheço a versão actual do rali, vi alguns vídeos dos troços que são muito diferentes, parecem ser rugosas com pedras muito grandes.

O Quénia é bastante surpreendente; penso que é o rali de onde tenho mais recordações! Nessa altura, o Quénia era muito diferente, o troço mais longo tinha 120 km e todos nós tínhamos um helicóptero sobre os nossos carros a anunciar toda a vida selvagem que nos aproximávamos na especial.

Agora é muito diferente e é mais como um rali típico da WRC, é mais fácil fazê-lo desta forma mas a diferença para mim em comparação com Portugal é que não tenho experiência destes troços. É sempre muito mais complicado quando se chega a um rali onde nunca se fizeram os troços antes, não vai ser fácil, mas estou realmente feliz por lá ir”, disse.

“A equipa está entusiasmada por ter Seb e Isabelle de novo connosco, naquele que é um dos eventos mais emblemáticos da época. Esta é apenas a nossa segunda vez de regresso ao Quénia desde que o evento voltou a juntar-se ao WRC, e eu e a equipa estamos ansiosos por regressar com uma frota de quatro elementos da Ford Puma Hybrid Rally1. O Seb tem obviamente um historial fantástico em eventos de terra, e o seu desempenho no Rallye Monte Carlo e Portugal, enquanto durou, mostrou-nos do que tanto ele como este carro são capazes.

Com o Safari Rally ainda uma adição bastante nova ao calendário de ralis, temos um ‘campo de jogo’ bastante equilibrado e pensamos que com Seb na equipa, podemos realmente mostrar a todos o que o Puma pode fazer.

“É sempre fantástico ter Seb connosco, a atmosfera que ele traz ao parque de assistência mas também a sua condução e motivação são inigualáveis, e algo que todos nós prosperamos”, disse Rich Millener, Chefe de Equipa.